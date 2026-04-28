Scandal diplomatic Israel-Ucraina: Kievul acuză că grâul furat de Rusia ajunge în porturile israeliene
Postat la: 28.04.2026 |
Kiev a transmis un avertisment ferm către Israel, semnalând riscul declanșării unei crize diplomatice majore în contextul unei dispute privind o navă încărcată cu cereale despre care autoritățile ucrainene susțin că provin din zone ocupate de Rusia. Situația tensionată apare după ce oficialii ucraineni au cerut blocarea accesului navei în portul Haifa, însă reacția israeliană este considerată insuficientă de partea ucraineană, potrivit Euronews.
Tensiunile dintre Ucraina și Israel au crescut, deoarece Kievul încearcă să împiedice acostarea și descărcarea în portul Haifa a unei nave care transportă cereale despre care se presupune că sunt furate din zonele ocupate de Rusia ale țării. Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că a fost emisă o citație pentru ambasadorul Israelului să se prezinte marți dimineață pentru a solicita măsuri adecvate. Andri Sybiha a declarat că „relațiile prietenoase ucraineno-israeliene au potențialul de a aduce beneficii ambelor țări" și a reiterat că „comerțul ilegal al Rusiei cu cereale ucrainene furate nu ar trebui să le submineze".
„Este dificil de înțeles lipsa de răspuns adecvat din partea Israelului la cererea legitimă a Ucrainei cu privire la nava anterioară care a livrat bunuri furate la Haifa" a spus acesta. „Acum, că o altă astfel de navă a sosit la Haifa, avertizăm încă o dată Israelul să nu accepte cerealele furate și să nu dăuneze relațiilor noastre", a precizat Sybiha. Ministrul israelian de externe Gideon Sa'ar a răspuns luni seară postării lui Sybiha pe X, cerând Kievului să se abțină de la menținerea relațiilor diplomatice pe Twitter sau în mass-media.
Gideon Sa'ar a insistat că „dovezile care să susțină acuzațiile nu au fost încă furnizate". Sa'ar a mai spus că Kievul „nici măcar nu a depus o cerere de asistență juridică înainte de a apela la mass-media și rețelele sociale". „Problema va fi examinată. Israelul este un stat care respectă statul de drept, cu autorități independente de aplicare a legii. Toate autoritățile israeliene vor acționa în conformitate cu legea", a anuțat Sa'ar.
Surse Euronews din Kiev au confirmat rapoartele inițiale conform cărora oficialii ucraineni au sugerat că, dacă Israelul nu ar respinge încărcătura, acest lucru ar putea duce la consecințe diplomatice semnificative. Nava în cauză este Panormitis, care arborează pavilion panamez, și care a ajuns în apele apropiate de Haifa, potrivit serviciilor de monitorizare a traficului maritim.
Panormitis transportă peste 6.200 de tone de grâu și 19.000 de tone de orz. Potrivit jurnalistei de investigații ucrainene Kateryna Yaresko de la proiectul SeaKrime, care a dezvăluit prima știrea, Panormitis a fost încărcată cu cereale din teritoriile ucrainene ocupate prin transferuri de pe alte nave și a plecat din portul Kavkaz din regiunea Krasnodar din Rusia. Conform raportului, o mare parte din încărcătură a fost transferată din orașul ucrainean ocupat Berdiansk, de pe coasta Mării Azov.
Se pare că Kievul urmărește Panormitis, iar oficialii au declarat că nu sunt dispuși să „lase acest lucru în urmă", conform relatărilor din mass-media americane confirmate de Euronews. O sursă diplomatică ucraineană a declarat pentru Axios că Israelul „a ignorat practic" cerințele Kievului cu privire la nava anterioară care a descărcat grâu furat în portul Haifa. „Sincer, acest lucru pare o palmă peste față, având în vedere bunăvoința strategică pe care Ucraina a manifestat-o de la desemnarea IRGC drept terorist până la incriminarea antisemitismului", a declarat o sursă diplomatică ucraineană.
La începutul lunii aprilie, vrachierul rus Abinsk a livrat Israelului aproape 44.000 de tone de grâu ucrainean furat, provocând un răspuns diplomatic dur din partea Kievului. Ministerul de Externe al Ucrainei a emis o declarație oficială, spunând că a avertizat oficialii israelieni cu privire la posibila origine a încărcăturii din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei aflate la bordul navei Abinsk și a subliniat, de asemenea, „inadmisibilitatea operațiunilor de import cu astfel de produse".
„Au fost primite asigurări cu privire la un răspuns adecvat", a declarat ministerul de Externe al Ucrainei, recunoscând în același timp că „în ciuda informațiilor furnizate și a contactelor dintre părți, navei i s-a permis să descarce în portul Haifa în perioada 12-14 aprilie", se arată în declarație. „Partea ucraineană consideră nava Abinsk ca fiind una care ar putea fi implicată în activitățile «flotei din umbră», pe care statul agresor o folosește pentru a exporta, transporta și vinde ilegal cereale ucrainene furate din teritoriile ocupate temporar și, în cele din urmă, pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei."
