Golirea controlată a lacului Vidraru a scos la iveală epava unui mic vapor turistic dispărut acum 25 de ani, o descoperire rară care surprinde atât autoritățile, cât și localnicii. Construcția metalică, puternic degradată, păstrează conturul ambarcațiunii folosită în trecut pentru turism și transport ușor pe lac.

Specialiștii analizează acum starea epavei și împrejurările dispariției sale, în timp ce autoritățile iau în calcul conservarea acesteia ca obiect de patrimoniu tehnic sau expunerea publică. Relicva, despre care nu au mai existat informații de la finalul anilor '90, a devenit vizibilă odată cu retragerea apei, surprinzând atât autoritățile, cât și localnicii. Cei care tranzitează zona pot observa cu ochiul liber conturul epavei în zona centrală a bazinului, acolo unde adâncimea apei a scăzut cel mai mult.

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale", au declarat reprezentanți ai echipei tehnice, pentru Ziarul din Muscel. Localnicii vorbesc despre vapor ca despre un simbol al turismului de altădată, dispărut brusc după o furtună puternică din anii '90, perioadă în care informațiile oficiale au fost puține, iar condițiile meteo extreme au creat numeroase probleme pe lac.

Autoritățile analizează acum posibilitatea conservării epavei ca obiect de patrimoniu tehnic sau mutarea ei într-un spațiu unde poate fi restaurată și expusă publicului. Golit parțial pentru lucrări de mentenanță, barajul Vidraru continuă să dezvăluie elemente ascunse de zeci de ani sub ape, transformând zona într-un punct de interes atât pentru specialiști, cât și pentru turiști. Golirea lacului Vidraru a dus la tot felul de teorii conspiraționiste, chiar dacă autoritățile spun că este parte normală din lucrările de evaluare și modernizare.

"Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aurul de la fundul lacului", e una dintre campaniile de fake-news care se rostogolesc încă pe rețele sociale despre lucrările care au loc la Barajul Vidraru. Unii au scris că francezii evacuează apa ca să pună mâna pe aurul care se află pe fundul lacului. Într-un alt clip, realizat tot cu ajutorul inteligenței artificiale, se arată că barajul Vidraru a fost demolat.