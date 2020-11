Eficacitatea de 90% a vaccinului Oxford, atinsă „dintr-o eroare"

Universitatea Oxford și compania AstraZeneca, care dezvoltă un vaccin împotriva coronafirusului, anunțaseră recent că produsul are o eficacitate de aproximativ 70%.

Vaccinul este eficient în proporție de 90% dacă este administrat în jumătate de doză și apoi în doză completă și în proporție de 62% dacă este administrat în două doze complete, potrivit unui comunicat de presă al Oxford. Însă, se pare că a fost o eroare iar unii participanți au primit doar jumătate din prima doză de vaccin. „Motivul pentru care am folosit o jumătate de doză este serendipitatea", a declarat Mene Pangalos, vicepreședinte executiv cercetare și dezvoltare biofarmaceutice la AstraZeneca.

Când cercetătorii universitari distribuiau vaccinul la sfârșitul lunii aprilie, la începutul parteneriatului Oxford și AstraZeneca, au observat că efectele secundare așteptate, cum ar fi oboseala, durerile de cap sau durerile de braț, au fost mai ușoare decât se așteptau. „Așa că ne-am întors și am verificat... și am aflat că au subevaluat doza de vaccin la jumătate", a explicat specialistul pentru The Guardian. În loc să reînceapă studiul, cercetătorii au decis să continue și să administreze doza completă la intervalul de timp stabilit.

Aproximativ 3.000 de persoane au primit jumătate de doză și apoi o doză completă, la patru săptămâni mai târziu, datele arătând că în acest caz vaccinul a avut o eficacitate de 90%. În grupul mai mare de participanți, cărora li s-au administrat două doze complete, de asemenea la distanță la patru săptămâni, eficacitatea a fost de 62%. Oamenii de știință au declarat că încă nu pot explica pe deplin de ce o jumătate de doză oferă o protecție mai bună, dar au precizat că această schemă de vaccinare poate declanșa sistemul imunitar în mod diferit.

„S-ar putea ca administrarea unei cantități mici de vaccin și apoi mărirea dozei să fie o metodă mai bună de «a porni» sistemul imunitar care să ofere cel mai puternic și cel mai eficient răspuns imun", a declarat prof. Sarah Gilbert de la Universitatea Oxford, care a condus cercetarea. „Ceea ce nu știm în acest moment este dacă această diferență este în ceea ce privește calitatea sau cantitatea răspunsului imun. Acest lucru îl vom analiza în următoarele săptămâni", a explicat și prof. Andrew Pollard, director al Oxford Vaccine Group și anchetator șef al procesului.