Elitele planetei vor sa aibă copii și mai speciali. Miliardarii încearcă să creeze embrioni umani perfecți prin inginerie genetică
Postat la: 09.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un grup de femei înstărite, trecute de 30 de ani, s-a reunit primăvara trecută la o cină în Austin, unde au fost servite mocktail-uri prietenoase cu femeile însărcinate și orhidee, pentru a asculta o prezentare despre optimizarea sănătății urmașilor lor, potrivit publicației americane Washington Post.
Noor Siddiqui, fondatoarea unui start-up de screening embrionar, a fost invitatul de onoare al serii. Ea a vorbit despre viziunea sa ambițioasă privind utilizarea algoritmilor personalizați și a analizei genomului pentru a eradica bolile. Printre invitați s-a aflat și Shivon Zilis, executiv în tehnologie, care tocmai născuse copilul lui Elon Musk, al treisprezecelea copil al acestuia, informație care nu fusese încă făcută publică. Invitații au purtat șepci în culori pastelate inscripționate cu cuvântul „BABIES", oferite de Siddiqui.
Orchid Health, compania lui Siddiqui cu sediul în San Francisco, se ocupă cu testarea embrionilor pentru mii de afecțiuni posibile, oferind părinților informații detaliate despre sănătatea viitorilor lor copii. Momentan, această tehnologie este utilizată mai ales în cercurile sociale înstărite, dar ar putea schimba în curând modul în care se nasc copiii în întreaga lume. Aceasta ridică întrebări morale și politice, întrucât reproducerea ar putea deveni din ce în ce mai mult un proces bazat pe preselectarea genetică și analiza datelor.
„Pentru ceva atât de important precum copilul tău, nu cred că oamenii vor să lase lucrurile la voia întâmplării", a declarat Siddiqui pentru Washington Post. Astăzi, testarea pentru afecțiuni genetice rare cauzate de mutații ale unei singure gene, precum fibroza chistică, sau pentru anomalii cromozomiale, cum ar fi sindromul Down, este o practică standard pentru femeile însărcinate și cuplurile care apelează la fertilizarea in vitro (FIV).
Cu toate acestea, Orchid este prima companie care afirmă că poate secvenția întregul genom al unui embrion, format din 3 miliarde de perechi de baze, folosind doar cinci celule pentru a detecta mai mult de 1.200 de condiții monogenice rare. De asemenea, compania utilizează algoritmi personalizați pentru a calcula scoruri de risc poligenic, care măsoară predispoziția genetică a unui copil de a dezvolta afecțiuni complexe, precum tulburarea bipolară, cancerul, boala Alzheimer, obezitatea sau schizofrenia.
Siddiqui susține că Orchid deschide calea către „o generație binecuvântată genetic, care evită bolile", așa cum a scris ea într-un tweet. Fondatoarea are planuri să aibă patru copii folosind embrioni testați de compania sa și promovează ideea că tehnologiile de fertilitate avansate vor înlocui, treptat, reproducerea naturală pentru toți. „Sexul este pentru distracție, iar screeningul embrionar este pentru copii", a declarat ea într-un videoclip distribuit pe X.
Printre susținătorii companiilor de tehnologie fertilă se numără și personalități precum Peter Thiel, investitor conservator și unul dintre primii susținători ai lui Siddiqui. Acesta, alături de alți influenceri precum Elon Musk și vicepreședintele JD Vance, promovează ideea că ratele scăzute ale natalității reprezintă o amenințare pentru viitorul națiunilor industrializate. Ei susțin că oamenii ar trebui să aibă mai mulți copii pentru a contracara acest declin, o viziune cunoscută sub numele de pronatalism.
Această mișcare în creștere impulsionează industria fertilității, care deja se confruntă cu o cerere tot mai mare. În februarie, administrația Trump a emis un ordin executiv pentru extinderea accesului la FIV, iar un nou proiect de lege din California va obliga, din iulie anul viitor, toți asigurătorii mari să acopere costurile serviciilor de fertilitate. În Silicon Valley, inovațiile tehnologice vizează reducerea costurilor și creșterea accesibilității serviciilor de fertilitate.
Peter Thiel, de exemplu, a finanțat start-up-ul TMRW, axat pe robotica de congelare a ovulelor, și a lansat un fond de 200 de milioane de dolari pentru a aduce aceste servicii în Asia. Thiel, care este tatăl a patru copii născuți prin FIV și surogat, a refuzat să comenteze despre alegerile sale personale. În ciuda controverselor, Siddiqui consideră că tehnologia Orchid poate ajuta mai multe persoane să aibă copii sănătoși, reducând riscurile asociate cu bolile genetice.
„Cred că toți cei care își doresc un copil ar trebui să aibă această posibilitate", a declarat ea pentru Washington Post, adăugând că testarea genetică ar trebui să fie accesibilă tuturor. Totuși, criticii susțin că scorurile poligenice ar putea duce la o formă modernă de eugenie, creând inegalități și mai mari între cei bogați și restul populației. Aceștia avertizează că selecția embrionară pe baza unor scoruri genetice ar putea duce la decizii greșite, cum ar fi eliminarea unor embrioni sănătoși sau promovarea trăsăturilor dorite pe criterii subiective.
Siddiqui respinge acuzațiile de eugenie, argumentând că tehnologia sa oferă părinților informații care îi ajută să prevină suferința cauzată de boli genetice. De asemenea, ea subliniază că tehnologia FIV a fost inițial întâmpinată cu scepticism și proteste, dar acum a devenit o practică standard care a permis nașterea a milioane de oameni. În ciuda criticilor, unii experți recunosc potențialul de a îmbunătăți șansele pentru nașterea unor copii sănătoși.
Cu toate acestea, ei avertizează că tehnologiile de screening genetic trebuie să fie utilizate cu prudență, pentru a nu crea așteptări nerealiste și pentru a evita riscurile etice. Deși tehnologiile precum cele dezvoltate de Orchid oferă noi posibilități pentru viitorii părinți, ele ridică și întrebări complexe legate de etică, știință și societate. Rămâne de văzut cum vor evolua aceste inovații și cum vor influența ele viitorul reproducerii umane.
