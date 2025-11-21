Femeia care a agresat-o pe senatoarea POT pe o stradă din București, declarații despre conflict, înainte să fie reținută. „Este amanta soțului meu de foarte mulți ani"
Postat la: 21.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Femeia care ar fi agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea pe o stradă din București a făcut declarații imediat după conflict, înainte ca polițiștii să o rețină. Oana Ungureanu susține că senatoarea ar avea o relație cu soțul ei.
"S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă între mine și ea.
Cu soțul a fost problema mai accentuată... și în această seară a avut loc o altercație. Sunt soția soțului meu de 17 ani, căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 ani. Băiatul nostru are 17 ani, este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun.
Nu am dovezi încă, dar voi avea, pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea. Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și, bineînțeles, că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea, că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML", a declarat femeia, potrivit cancan.ro.
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată în Bucureşti de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă şi i-ar fi vandalizat maşina. Parlamentarul susţine că femeia respectivă o hărţuieşte, deşi nu i-a lezat niciodată familia. Agresoarea a fost reţinută pentru 24 de ore şi s-a emis un ordin de protecţie.
"La data de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19.30, Secţia 22 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic şi i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate şi depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun", a transmis oficial Poliţia Capitalei.
În urma verificărilor, Poliţia a stabilit că femeia de 38 de ani - care este senatoarea POT Valentina Aldea, potrivit propriei declaraţii de pe reţelele de socializare - ar fi fost agresată fizic, fiind lovită cu o rangă peste mână de către o femeie în vârstă de 43 de ani.
"De asemenea, înaintea conflictului, femeia de 43 de ani ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii de 38 de ani. Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secţiei, acestea formulând plângeri penale reciproce. Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar faţă de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. În baza probatoriului administrat, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraţilor cu propunere legală", a mai transmis Poliţia Capitalei.
Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere. Reacţia vine după ce în spaţiul public s-a afirmat că senatoarea POT ar avea o relaţie cu soţul agresoarei.
"Violenţa nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viaţa mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar maşina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toţi oamenii", a scris, pe Facebook, Valentina Aldea.
Aceasta susţine că a fost "lovită fără motiv", fiind hărţuită de femeia despre care susţine că are "un comportament profund dezechilibrat".
"Vreau să menţionez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie şi nu i-am lezat familia niciodată cu nimic (...) Ce am păţit eu nu este subiect de băşcălie, am fost la poliţie şi am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceţi prin ce am trecut eu ieri. Violenţa nu e un subiect de băşcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel atât la presă, cât şi la români să luptăm împreună împotriva violenţei", a mai transmis parlamentarul.
