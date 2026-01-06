Donald Trump poartă negocieri fulger cu afaceriștii americani: SUA vor să preia petrolul din Venezuela

SUA încep primele negocieri pentru preluarea resurselor de petrol ale Venezuelei. Negocierile au fost demarate de Donald Trump, în condițiile în care în prezent Veneuzuela are cele mai mari resurse de petrol din lume.

Administrația Trump a început discuții cu mari companii petroliere din SUA pentru posibile investiții în Venezuela, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă, în contextul interesului Washingtonului pentru controlul resurselor energetice ale țării sud-americane.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru agenția Anadolu că au fost inițiate corespondențe cu firme petroliere americane și că discuțiile vor continua.

Negocierile urmează să fie coordonate de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul pentru Energie, Chris Wright, fără a fi făcute publice numele companiilor implicate.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, președintele Donald Trump este interesat să colaboreze cu marile companii petroliere americane pentru noi investiții și oportunități în Venezuela.

Declarațiile vin în condițiile în care Trump și-a exprimat în repetate rânduri intenția de a extinde influența Statelor Unite asupra Venezuelei, inclusiv asupra rezervelor sale semnificative de petrol.

„Vom trimite cele mai mari companii petroliere americane, cele mai puternice din lume, să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura energetică distrusă", a afirmat Trump, într-o conferință de presă susținută la reședința sa din Mar-a-Lago.

Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă sectorul energetic se confruntă de ani de zile cu probleme majore, pe fondul sancțiunilor internaționale și al lipsei de investiții.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a afirmat luni că industria petrolieră americană ar putea reporni operațiunile în Venezuela și le-ar putea extinde în mai puțin de 18 luni, cu sprijinul guvernului.

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o investiție considerabilă", a spus Trump, luni, pentru NBC News.

Potrivit președintelui, companiile petroliere ar urma să finanțeze costurile reparațiilor și modernizării infrastructurii învechite a Venezuelei, urmând ca aceste cheltuieli să fie recuperate ulterior fie prin rambursări guvernamentale, fie prin venituri generate din producție.

Privind costurile de modernizare, Trump nu a oferit o sumă, declarând: „Va fi o sumă foarte substanțială de bani. Dar se vor descurca foarte bine".

Despre impactul asupra prețurilor petrolului, Trump a spus: „O Venezuela producătoare de petrol este benefică pentru Statele Unite, deoarece menține prețul petrolului scăzut".

Cu toate acestea, companiile petroliere au manifestat prudență față de o revenire rapidă pe piața venezueleană, invocând istoricul naționalizărilor, sancțiunile impuse de SUA și instabilitatea politică.

În decursul acestei săptămâni, secretarul american al Energiei, Chris Wright, urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai Exxon Mobil și ConocoPhillips pentru a discuta subiectul.

Despre revenirea în Venezuela, companii precum Chevron și ConocoPhillips nu au comentat subiectul, iar directorul general al Exxon și-a exprimat rezerve privind inițiativa.