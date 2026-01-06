Noile cercetări arată că nivelul moderat ridicat al colesterolului este legat de longevitatea extremă

Timp de decenii, colesterolul „rău" (LDL) a fost aruncat drept personajul negativ primar al sănătății inimii, sfaturile standard fiind „cu cât mai scăzute, cu atât mai bine. "Cu toate acestea, cercetările revoluționare în comunități de lungă durată precum Sardinia au întors această narațiune cu ceea ce oamenii de știință numesc un "paradox al colesterolului. "

Datele provenite de la aceste populații arată că persoanele în vârstă cu niveluri LDL moderat mai ridicate - în jur de 130 mg/dL sau mai mult - trăiesc frecvent mai mult decât cele cu citiri mai mici. În loc să fie pur dăunător, LDL pare să servească ca rezervă biologică crucială la vârstnici, susținând funcțiile imunitare vitale, producția de hormoni și repararea celulelor pe măsură ce organismul îmbătrânește.

Această descoperire marchează o schimbare semnificativă către medicina personalizată, îndepărtându-se de țintele de sănătate unice. Deși gestionarea colesterolului rămâne esențială pentru adulții mai tineri, tratamentele agresive de scădere la vârstnici pot avea nevoie de o reevaluare, deoarece aceste grăsimi oferă stabilitate și energie sistemelor de îmbătrânire. Medicii pun acum accent pe o viziune mai holistică, având în vedere genetica și markerii inflamației, mai degrabă decât un singur număr dintr-un raport de laborator. În cele din urmă, pentru cei din anii lor de aur, menținerea nivelului moderat de colesterol ar putea să nu fie un factor de risc, ci o cheie biologică pentru atingerea vârstei de nouăzeci și mai mult.