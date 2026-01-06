Donald Trump vrea să preia controlul de facto al Groenlandei. Documentul oficial prin care se va reglementa noul statut al insulei
Postat la: 06.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
De la Washington la Cercul Polar, Groenlanda a devenit din nou subiectul unei confruntări geopolitice care neliniștește Europa și tensionează relațiile transatlantice.
Administrația Trump își intensifică presiunile asupra insulei arctice, încercând să impună un aranjament politic și strategic ce ar putea schimba radical statutul teritoriului aflat, de facto, sub suveranitate daneză. Potrivit unei analize publicate de revista britanică The Economist, Casa Albă ar avea în vedere un acord de liberă asociere, cunoscut sub acronimul COFA, care ar plasa Groenlanda într-o zonă de influență americană mult mai profundă decât până acum.
Modelul pe care îl are în vedere Washingtonul nu este unul nou. Statele Unite au încheiat acorduri similare cu state insulare din Pacific, precum Micronezia, Insulele Marshall sau Palau. În esență, aceste înțelegeri oferă Americii libertate aproape totală de acțiune militară și strategică, în timp ce guvernelor locale le rămâne administrarea problemelor interne. În schimb, țările semnatare beneficiază de acces la comerț fără taxe vamale și de sprijin economic, un aranjament care, cel puțin pe termen scurt, poate ridica nivelul de trai.
În cazul Groenlandei, însă, situația este mult mai delicată. Insula găzduiește deja o bază militară americană, iar Copenhaga a subliniat că acest lucru oferă Statelor Unite o marjă considerabilă de manevră. Conform tratatelor existente între Danemarca și SUA, nu există limite explicite privind numărul de trupe americane desfășurate pe teritoriul groenlandez. Totuși, orice extindere semnificativă sau schimbare majoră a prezenței militare ar necesita, cel mai probabil, acordul autorităților daneze.
În acest context, tentativa administrației Trump de a negocia direct cu guvernul de la Nuuk a fost primită cu rezerve ferme. Potrivit The Economist, oficialii americani au încercat deja contacte directe, dar au fost refuzați. Executivul groenlandez nici nu poate semna un asemenea tratat cu SUA, pentru că politica externă a rămas în competența exclusivă a guvernului de la Copenhaga.
Donald Trump nu și-a ascuns niciodată interesul pentru insula arctică, iar în ultimele zile a relansat public subiectul într-un mod tranșant. „Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale", le-a declarat președintele jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One, pe 4 ianuarie, reafirmând ideea că poziția strategică a teritoriului este vitală pentru Statele Unite.
Deși o anexare directă este considerată puțin probabilă, publicația britanică avertizează că intențiile lui Trump nu pot fi tratate cu ușurință. Liderul de la Casa Albă pare hotărât să consolideze influența americană și să modifice statutul Groenlandei înainte de finalul mandatului său. Strategia urmată până acum ar avea două direcții clare: cultivarea unor segmente din mișcarea de independență a Groenlandei și accentuarea divergențelor cu Danemarca, pe de o parte, iar pe de altă parte încercarea de a obține un acord direct cu insula, chiar și în lipsa consimțământului explicit al Copenhagăi.
Această abordare a alimentat tensiuni serioase. Agenția Centrală de Informații și Agenția Națională de Securitate ale Statelor Unite ar fi intensificat supravegherea mișcării de independență din Groenlanda, primind sarcina de a identifica localnici favorabili intereselor americane. Reacția Danemarcei nu a întârziat: guvernul danez a convocat de trei ori diplomați americani pe parcursul anului trecut, în urma informațiilor privind spionajul și o posibilă campanie de influență desfășurată în mod clandestin pe insulă. Mai mult, serviciul de informații militare al Danemarcei a semnalat explicit îngrijorări legate de Statele Unite în evaluarea sa anuală a amenințărilor, publicată în decembrie.
În paralel, ecoul declarațiilor lui Trump s-a resimțit puternic în Europa. Liderii nordici și baltici, alături de Marea Britanie și Franța, și-au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei și a Danemarcei.
