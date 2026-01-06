Elon Musk spune că "singularitatea" AI este deja atinsă și că 2026 va fi un punct de cotitură uriaș

Elon Musk a declarat pe reteaua X că Singularitatea a sosit efectiv, răspunzând comentariilor fondatorului Midjourney David Holz, care a declarat că AI i-a sporit dramatic productivitatea și a semnalat o schimbare ireversibilă.

Musk a sugerat mai târziu că 2026 ar putea marca adevăratul moment de Singularitate, răspunzând unui cercetător AI surprins de cât de avansate au devenit instrumente de codare precum Claude Opus.

Singularitatea se referă la AI care depășește inteligența umană și declanșează o creștere tehnologică rapidă și auto-accelerantă.

Reacțiile online au variat de la optimism despre abundență, descoperiri medicale și progrese mai rapide la umor despre cum roboții încă se luptă cu sarcinile cotidiene, cum ar fi făcut clătite.