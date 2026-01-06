Un tratament revoluționar pentru redarea vederii prin utilizarea razelor infraroșii a fost pus în practică în Marea Britanie

Cercetătorii britanici au utilizat terapia cu lumină pentru a restabili vederea la pacienții cu degenerescență maculară care au pierdut complet vederea.

Oamenii de știință de la University College London au realizat ceea ce părea imposibil: utilizarea luminii din spectrul infraroșu apropiat pentru a regenera celulele fotoreceptoare deteriorate la pacienții care au pierdut complet vederea din cauza degenerescenței maculare legate de vârstă. După doar trei luni de tratament, pacienții care nu puteau vedea mâinile fluturate în fața lor puteau citi caractere mari și recunoaște fețele.

Degenerescența maculară legată de vârstă distruge vederea centrală a retinei prin uciderea celulelor fotoreceptoare care detectează lumina. Cercetătorii au descoperit că anumite lungimi de undă ale luminii din spectrul infraroșu apropiat (670 nanometri) stimulează mitocondriile - centralele energetice ale celulelor - din celulele retiniene rămase. Acest impuls energetic declanșează mecanisme de reparare latente și poate chiar regenera fotoreceptorii deteriorați. Este ca și cum ai porni o baterie pe cale să se descarce pentru a readuce celulele la viață.

Tratamentul este absurd de simplu: pacienții privesc o lumină LED specială timp de trei minute în fiecare dimineață. Fără operații, fără injecții, fără medicamente. Cu toate acestea, rezultatele sunt revoluționare. Douăzeci și patru de pacienți și-au recăpătat vederea suficient pentru a citi, a conduce și a trăi independent după ce au fost considerați legal orbi. Terapia funcționează cel mai bine când este începută devreme, dar a arătat îmbunătățiri chiar și în cazurile avansate.

Cincizeci de milioane de oameni din întreaga lume suferă de degenerescență maculară, principala cauză a orbirii în țările dezvoltate. Această terapie cu lumină costă sub 1.000 de dolari, comparativ cu peste 50.000 de dolari pentru tratamentele actuale, care doar încetinesc progresia bolii. S-ar putea să asistăm la sfârșitul uneia dintre cele mai temute dizabilități legate de vârstă ale umanității.