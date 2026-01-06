Vikingii în România: Peretele de cretă de la Basarabi-Murfatlar ascunde o dovadă că neînfricații nordici au călcat pe pământ românesc în drumul lor spre gloria Bizanțului

Când ne gândim la vikingi, ne imaginăm fiordurile înghețate ale Scandinaviei sau atacurile lor asupra coastelor Angliei și Franței. Istoria mai puțin explorată ne dezvăluie că războinicii nordului au călcat și pe pământ românesc.

În drumul lor spre bogățiile fabuloase ale Constantinopolului, acești navigatori neînfricați au folosit cursurile râurilor din estul Europei, ajungând la gura de vărsare a Dunării și în porturile de la Marea Neagră. Prezența lor aici nu a fost doar o legendă, ci o realitate demonstrată de descoperiri arheologice surprinzătoare, care leagă mitologia nordică de peisajul dobrogean.

Cea mai concretă dovadă a acestei treceri rămâne complexul de la Basarabi-Murfatlar. Pe pereții de cretă ai bisericilor rupestre din județul Constanța, alături de simboluri creștine, au fost identificate grafite ce reprezintă drakkare, celebrele corăbii vikinge cu cap de dragon și semne runice specifice alfabetului nordic.

Acestea nu au fost lăsate de invadatori, ci cel mai probabil de „varegi", mercenari vikingi care serveau în garda de elită a împăraților bizantini. Acești oameni foloseau Dobrogea ca punct de oprire și reaprovizionare în călătoriile lor lungi dintre Suedia și „Miklagard" (numele dat de ei Constantinopolului).

Dincolo de desenele din peșteri, influența lor este sugerată și de diverse obiecte de podoabă sau arme cu trăsături scandinave descoperite în așezările de pe malul Dunării. Aceste vestigii ne forțează să ne reimaginăm harta Europei medievale ca fiind mult mai interconectată.

Vikingii nu au fost doar niște vizitatori trecători, ci au făcut parte dintr-un mozaic cultural vibrant în care tradițiile nordice s-au întâlnit cu spiritualitatea bizantină și viața localnicilor din secolele IX-X. Istoria României capătă o nuanță neașteptată, în care ecourile sagăi nordice se aud până la țărmul Mării Negre.