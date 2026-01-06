Manuela Hărăbor are un mesaj extrem de dur la adresa lui Ilie Bolojan și pentru fanii acestuia: "Nu plătesc nimic!"

Cunoscuta actriță Manuela Hărăbor a transmis un mesaj dur pentru Ilie Bolojan si sustinatorii acestuia, la inceput de an, cu referire la noile taxe si impozite:

"3706 lei total de plată impozit pe anul 2026! (3.152 lei apartament de 110 mp, 424 lei teren, 130 lei mașină) versus 728 lei indemnizația de handicap.

Domnule Bolojan, dumneavoastră v-ați angajat să plătiți Ukrainei încă 50 de milioane de euro. Cu părere de rău vă spun să nu vă bazați pe contribuția noastră, a mea și a băiatului meu Andrei, adult cu handicap grav, căruia i-ați FURAT dreptul scutirii de impozit conform legii 448.

Acum câteva zile, când încă nu știam cifrele, vă spuneam ca vă voi plăti în ultima zi înainte de scadență. Știți ceva? M-am răzgândit. La birul de 3700 de lei mai pun eu 220 de lei cât vor fi penalitățile și veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii și susținătorii dumneavoastră."