Mobilizare pentru șefii UE după ce Donald Trump a anunțat că va prelua Groelanda: "Unul pentru toți sau suntem terminați!"

Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizează că Uniunea Europeană se apropie de un punct de ruptură, afirmând că o Europă "slabă și divizată" nu va fi tratată cu "seriozitate" pe plan internațional și riscă să își piardă relevanța strategică.

Într-un mesaj publicat luni pe rețelele de socializare, Donald Tusk, lider centrist și pro-european, a precizat că Europa nu va fi tratată „cu seriozitate" dacă rămâne „slabă și divizată, nici aliat, nici adversar".

„Este deja clar. Trebuie să credem, în sfârșit, în propria noastră forță, să continuăm să ne consolidăm capacitățile de apărare și să rămânem mai uniți ca niciodată. Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați", a scris premierul polonez.

Mesajul lui Donald Tusk vine în urma tensiunilor geopolitice din ultima perioadă, dar mai ales după ce președintele SUA, Donald Trump, şi-a reiterat dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.

"Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

De asemenea, potrivit dpa, în discuţia cu jurnalişti americani la bordul aeronavei prezidenţiale, Trump a părut să-şi bată joc de Danemarca, aliatul său din NATO, afirmând: "Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini. Este adevărat".

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după ce Statele Unite au lansat lovituri asupra Venezuelei și l-au capturat pe liderul acestei țări, Nicolás Maduro, într-o operațiune amplă care a atras îngrijorări la nivel mondial.

Anterior, premierul danez, Mette Frederiksen, s-a pronunţat împotriva ambiţiilor preşedintelui SUA. "Îndemn Statele Unite să pună capăt ameninţărilor împotriva unui aliat istoric şi împotriva unui teritoriu şi a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare", a scris Frederiksen într-un comunicat duminică seara.

"Trebuie să le transmit foarte clar Statelor Unite: este absolut absurd să sugerezi că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei", a adăugat premierul danez.

"Gata, ajunge!", a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielssen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că "se va ocupa" de insula arctică pentru a o anexa, transmite luni AFP.

"Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschişi la dialog. Suntem deschişi la discuţii. Dar acest lucru trebuie făcut prin canalele adecvate şi în conformitate cu dreptul internaţional", a scris Nielssen pe Facebook.