Pentru daci uciderea unui bour era testul suprem de bărbăție într-atât de periculos era animalul de peste o tonă
Postat la: 06.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Bourul european depășea o tonă în greutate și avea coarne de 80 de centimetri - așa de mare și periculos era încât uciderea lui reprezenta testul suprem de bărbăție pentru războinicii daci.
În pădurile României secolului al XV-lea trăia cel mai impresionant mamifer european: Bourul (Bos primigenius primigenius). La 180 de centimetri înălțime la umeri, cu o greutate ce depășea frecvent o tonă, avea coarne masive în formă de liră lungi de până la 80 de centimetri.
Taurii de bour erau complet negri, cu excepția unei dungi albicioase care se întindea pe toată lungimea spinării. Vacile și vițeii erau roșcați. Acest detaliu cromatic s-a păstrat și astăzi la unele rase vechi de vite, care poartă încă gene comune cu ale bourului.
Era mai mare chiar decât zimbrul, ruda sa sălbatică cu care este cel mai adesea confundat. Mult mai mare decât bizonul american sau gaurul indian. Și incomparabil mai agresiv decât bivolul african. Strămoșul direct al tuturor raselor de vite domestice era un colos masiv.
Doar cei care au trăit acele vremuri pot înțelege cu adevărat ce însemna să dai ochii cu un bour în pădurea întunecată a Carpaților.
Vânarea bourului nu era pentru orice om. Julius Caesar însuși scria în memoriile sale: "Ca mărime, sunt mai mici decât elefanții, ca înfățișare, culoare și conformație sunt ca taurii. Forța și viteza lor sunt excepționale. Nu cruță nici om, nici fiară, odată ce au observat-o. Localnicii îi prind în gropi săpate cu grijă și îi ucid acolo. Tinerii se călesc prin asemenea lupte și se antrenează prin acest fel de vânătoare."
Pentru dacii, germanii, celții, sarmaților, uciderea unui taur de bour reprezenta testul suprem de bărbăție. Era proba inițiatică rezervată exclusiv războinicilor cei mai viteji. Astfel își demonstrau curajul și își consolidau poziția socială între cei mai buni luptători din comunitate.
Chiar după apariția armelor de fier, bourii s-au dovedit adversari extrem de dificili și periculoși, foarte rezistenți la răni. Atacau cu furie oarbă, folosindu-și coarnele uriașe ca pe niște lance mortale. Un taur rănit devenea și mai periculos - putea să ucidă un cal cu o singură lovitură.
Legenda lui Dragoș Vodă și întemeierea Moldovei este strâns legată de bour. Povestea spune că în 1343, Dragoș, senior maramureșean, a urmărit un bour uriaș prin pădurile de la răsărit de Carpați. După o luptă crâncenă, a reușit să îl doboare, iar cățelușa lui Molda s-a înecat în râu urmărind fiara.
În amintirea acestei vânători, Dragoș a botezat râul Moldova și a luat ca stemă a noului principat capul bourului. Așa a ajuns capul de bour pe pecețile domnești ale Moldovei, simbol care a dăinuit secole întregi și care astăzi face parte din stema națională a României.
Realitatea istorică e mai complexă - Dragoș era un feudal în serviciul regelui Ungariei. Dar legenda capului de bour este atât de puternică încât a depășit istoria. În 1857, primele timbre poștale moldovenești au fost imprimate cu "Capul de bour" - un pas important către autonomia Moldovei față de Imperiul Otoman.
Bourul a apărut în pleistocen, în nord-vestul Indiei, de unde s-a răspândit în toată Eurasia și nordul Africii. Trei specii distincte: bourul asiatic (relativ mic, roșcat), bourul african (mai zvelt) și bourul european - cel mai masiv și agresiv dintre toți.
În Transilvania a dispărut la începutul secolului al XVI-lea. În Moldova, ultimele exemplare au fost văzute în secolul al XV-lea, deși unii istorici susțin că au supraviețuit până în 1762. Din Valahia au dispărut la începutul secolului al XVII-lea.
Specia a supraviețuit cel mai mult în Polonia. Acolo, în codrii Mazurieni, mai existau în 1601 doar 4 exemplare. În 1627, ultima femelă de bour a fost ucisă într-o vânătoare a nobililor polonezi în pădurea Jaktorów. Așa s-a sfârșit ultimul bour din lume.
În anii 1920, doi îngrijitori germani de grădină zoologică - frații Heinz și Lutz Heck - au încercat să recreeze bourul prin selecția raselor domestice cele mai apropiate morfologic de strămoșul sălbatic. Rezultatul - "Vaca Heck" - nu s-a ridicat la înălțimea originalului nici fizic, nici psihic.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un tratament revoluționar pentru redarea vederii prin utilizarea razelor infraroșii a fost pus în practică în Marea Britanie
Cercetatorii britanici au utilizat terapia cu lumina pentru a restabili vederea la pacienții cu degenerescența maculara ...
-
Vikingii în România: Peretele de cretă de la Basarabi-Murfatlar ascunde o dovadă că neînfricații nordici au călcat pe pământ românesc în drumul lor spre gloria Bizanțului
Cand ne gandim la vikingi, ne imaginam fiordurile inghețate ale Scandinaviei sau atacurile lor asupra coastelor Angliei ...
-
Noile cercetări arată că nivelul moderat ridicat al colesterolului este legat de longevitatea extremă
Timp de decenii, colesterolul „rau" (LDL) a fost aruncat drept personajul negativ primar al sanatații inimii, sfat ...
-
Cea mai mare statuie a lui Iisus se construieste în Armenia în varful unui munte de peste 2500 de metri și va fi vizibilă de la distanțe enorme
Armenia planuiește sa dezvaluie cea mai mare statuie a lui Iisus Hristos din lume, ca parte a unei declarații publice in ...
-
Afaceriștii care controlează bursele mondiale dau alerta: AI va deregla inflația și va duce la creșterea dobânzilor
AI nu este un pericol numai pentru locuirile de munca, ci și pentru piețele bursiere. Afaceriștii de top au dat alerta ș ...
-
Donald Trump poartă negocieri fulger cu afaceriștii americani: SUA vor să preia petrolul din Venezuela
SUA incep primele negocieri pentru preluarea resurselor de petrol ale Venezuelei. Negocierile au fost demarate de Donald ...
-
Elon Musk spune că "singularitatea" AI este deja atinsă și că 2026 va fi un punct de cotitură uriaș
Elon Musk a declarat pe reteaua X ca Singularitatea a sosit efectiv, raspunzand comentariilor fondatorului Midjourney Da ...
-
Ce sens are să mai mergi la slă când trei secunde pe zi pot face diferența: O singură mișcare de braț crește forța musculară
Cateva secunde de exercițiu pe zi ar putea fi suficiente pentru creșterea forței musculare, potrivit unui studiu realiza ...
-
Scurgere de informații: Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA a fost jucată la pariuri
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de catre SUA a fost jucata la pariuri, iar unii dintre jucatori au caști ...
-
Sfârșitul ordinii societale bazată pe "forța Dreptului". NOM va fi cu "dreptul Forței" și "democrație limitată de autocrație"
Au trecut deja trei zile pline de la agresiunea SUA contra Venezuelei și pare ca nimic epocal nu s-ar fi petrecut in lum ...
-
Cercetătorii au descoperit "cristalul etern" care poate stoca informatia pentru totdeauna la nivel cuantic - 360 de TB în 5 dimensiuni
Fizicienii au prezentat un cristal care stocheaza date in cinci dimensiuni, promițand o durabilitate de miliarde de ani ...
-
Noi le aruncăm și ele te pot feri de cancer. Fructele cunoscute pot combate în secret celulele care amenință sănătatea
Pe masura ce bananele se coc și devin moi și patate, ele nu doar ca indulcesc gustarea dvs., ci incep sa produca compuși ...
-
Manuela Hărăbor are un mesaj extrem de dur la adresa lui Ilie Bolojan și pentru fanii acestuia: "Nu plătesc nimic!"
Cunoscuta actrița Manuela Harabor a transmis un mesaj dur pentru Ilie Bolojan si sustinatorii acestuia, la inceput de an ...
-
Ciudata Teorie a Sinuciderii Cuantice: conștiința poate continua doar acolo unde există supraviețuire
Quantum Suicide sugereaza ca exista intotdeauna o linie temporala in care supraviețuiești, indiferent cat de improbabila ...
-
Curtea de Apel București prezintă dovezile care contrazic filmul Recorder: schimbări în completuri - doar pe motive obiective, prescrieri - nu din vina instanței
Curtea de Apel București arata, intr-o informare publica semnata de președinta instanței, judecator Liana Arsenie, ca af ...
-
Furt ca-n filme pe o pârtie din Austria: doi români au furat un seif și l-au dus cu schiurile până la mașină
Un furt spectaculos, desprins parca dintr-un film de acțiune, a avut loc in stațiunea austriaca Fieberbrunn, din distric ...
-
Sute de mii de bucureșteni stau în frig. ELCEN spune că avaria de la CET Sud nu e un accident
Avaria produsa in weekend, pentru remedierea careia se lucreaza in prezent, este consecința subfinanțarii, implicit a pl ...
-
Misteriosul Manuscris Voynich ar putea fi un cod medieval secret
Descris de mult timp ca fiind cea mai misterioasa carte din lume, Manuscrisul Voynich, din secolul al XV-lea, este plin ...
-
Istravit - Cum a descoperit românul Ion Istrate leacul contra cancerului după care a fost redus la tăcere și a murit necunoscut
Puțini știu ca Romania a avut un cercetator care a declarat ca a descoperit leacul contra cancerului; care deși a starni ...
-
România intră într-un episod sever de iarnă autentică: ninsori abundente, viscol și polei în aproape toată țara - până când durează
Romania intra intr-un nou episod sever de iarna autentica, cu ninsori abundente, viscol, ploi și polei in mare parte din ...
-
Armata Venezuelei o recunoaşte pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminica pe vicepresedinta Delcy Rodriguez drept presedinte interimar al tarii, a anunt ...
-
Un informator CIA din guvernul venezuelean a dat informațiile pentru capturarea lui Maduro
Un informator CIA din guvernul venezuelean a furnizat Statelor Unite informații care au permis armatei americane sa-l ca ...
-
Un rus din Caracas vorbește de ciudățenia din timpul atacurilor americane
Statele Unite au atacat Venezuela, inclusiv din elicoptere, in timp ce sistemele de avertizare nu au funcționat, a decla ...
-
Ce am învățat despre microplastice în 2025: Cât de periculoase sunt, unde se găsesc și cum le poți evita
Pentru mulți oameni de știința, 2025 a fost anul microplasticelor. Cercetatorii știau de zeci de ani ca particule minusc ...
-
Internetul de pe fundul oceanelor ar putea salva vieți. Cum devin cablurile submarine senzori uriași de cutremure
Sub oceane, departe de ochii lumii, se afla una dintre cele mai importante infrastructuri ale civilizației moderne. Mii ...
-
Dieta anului 2026: ce trebuie să avem în vedere dacă vrem să slăbim sănătos
În fiecare an, ideea de „dieta" revine obsesiv in discursul public, de cele mai multe ori asociata cu promis ...
-
Piețele se zguduie după capturarea lui Maduro: "Riscul geopolitic domină din nou"
Capturarea lui Nicolas Maduro de catre forțele americane a declanșat reacții imediate pe piețele financiare globale. Inv ...
-
Ai fi crezut că oxigenul de pe Pământ are termen limită și expiră? Ce arată un studiu susținut de NASA despre viitorul atmosferei
Atmosfera bogata in oxigen a Pamantului nu este o stare permanenta, ci o etapa temporara in istoria planetei, potrivit u ...
-
Descoperire majoră NASA: cea mai solidă dovadă de până acum a vieții microbiene pe Marte
Oamenii de știința de la NASA au anunțat o descoperire majora care ar putea apropia omenirea mai mult ca oricand de rasp ...
-
„De ce este în regulă ca America să invadeze militar, să bombardeze și să aresteze un lider străin, dar Rusia este rea pentru că a invadat Ucraina?" - întrebări pentru Trump
Republicana americana Marjorie Taylor Greene ridica unele semne de intrebare cu privire la operațiunea militara speciala ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu