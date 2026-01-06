Cea mai mare statuie a lui Iisus se construieste în Armenia în varful unui munte de peste 2500 de metri și va fi vizibilă de la distanțe enorme
Postat la: 06.01.2026
Armenia plănuiește să dezvăluie cea mai mare statuie a lui Iisus Hristos din lume, ca parte a unei declarații publice îndrăznețe de credință la nivel global. Inițiativa aparține omului de afaceri Gagik Tsarukyan, care a dorit să creeze un simbol monumental care să reflecte identitatea spirituală profundă a națiunii.
Proiectul a fost selectat în urma unui concurs de design, unde sculptori renumiți au prezentat diverse viziuni artistice, câștigătorul propunând o structură impunătoare care să domine orizontul. Locația aleasă pentru acest monument gigantic este vârful Muntelui Hatis, situat la aproximativ 30 de kilometri de capitala Erevan. Muntele are o altitudine de peste 2.500 de metri, ceea ce va asigura vizibilitatea statuii de la distanțe considerabile, transformând-o într-un punct de reper geografic și spiritual. Alegerea unui vârf muntos a implicat o logistică complexă pentru transportul materialelor și crearea infrastructurii necesare accesului.
Conform planurilor tehnice, statuia propriu-zisă va avea o înălțime de 33 de metri, simbolizând anii trăiți de Iisus pe Pământ. Aceasta va fi așezată pe un piedestal masiv, care va ridica înălțimea totală a monumentului la aproximativ 77 de metri. Aceste dimensiuni sunt proiectate pentru a depăși faimoasa statuie a lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, stabilind un nou record mondial pentru o astfel de reprezentare religioasă. Contextul cultural al acestui demers este legat de statutul unic al Armeniei în istoria creștinismului. Această țară a fost prima națiune din lume care a adoptat creștinismul ca religie de stat, în anul 301 după Hr., un fapt istoric de o importanță capitală pentru identitatea națională. Monumentul este gândit ca o celebrare a acestei moșteniri milenare, reamintind lumii rolul pionieratului armean în răspândirea credinței creștine.
Materialele folosite pentru construcție includ o combinație de aluminiu, oțel și piatră albă, alese pentru a rezista condițiilor meteorologice aspre de la altitudine mare, cum ar fi vântul puternic și variațiile de temperatură. Structura va fi iluminată pe timp de noapte, folosind un sistem modern de fosforescență sau proiectoare puternice, astfel încât silueta să rămână vizibilă și după lăsarea întunericului, servind ca un far simbolic. Pe lângă statuia în sine, complexul de pe Muntele Hatis este planificat să includă un muzeu dedicat istoriei creștinismului în Armenia, spații de reculegere și infrastructură turistică. Dezvoltatorii estimează că acest loc va deveni un centru major de pelerinaj și turism, atrăgând vizitatori din toate colțurile lumii care doresc să vadă nu doar o realizare inginerească, ci și un simbol al rezilienței culturale.
