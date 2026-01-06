Sfârșitul ordinii societale bazată pe "forța Dreptului". NOM va fi cu "dreptul Forței" și "democrație limitată de autocrație"

Au trecut deja trei zile pline de la agresiunea SUA contra Venezuelei și pare că nimic epocal nu s-ar fi petrecut în lume. Cei de la ONU se agită inutil, pe modelul „facem zgomot pentru nimic". Rusia și China au mandatat oficiali de rang secund ca să protesteze. Putin și ai săi sărbătoresc Crăciunul Ortodox pe rit vechi, iar Xi Jinping a primit în vizită la Beijing doi lideri semnificativi din lume, ai Coreei de Sud, respectiv ai Irlandei. Ei bine, nici rusul și nici chinezul n-au declarat nimic în aceste zile referitor la SUA și la Donald Trump.

Sub titlul: „Trump. Spovedania unui învins", am comentat, duminică, evenimentul agresiunii internaționale asupra Venezuelei, cu capturarea soților Maduro, și am prezentat trei ipoteze de lucru. Prima era că Trump a ordonat această operațiune fără a se consulta, însă, cu Putin și Xi. A doua ipoteză: că liderul de la Casa Albă a fost pus în fața faptului împlinit, anume că operațiunea a fost dictată de către Deep State. Respectiv a treia, că Trump, Putin și Xi au fost înțeleși înaintea acestei operațiuni. Concluzia mea din analiză era că, în fiecare dintre ipoteze, Trump și SUA vor ieși prost. Această concluzie mi-o mențin și acum.

Ei bine, a treia ipoteză, cea mai cinică și în care eu unul credeam cel mai puțin, acum, la trei zile de la eveniment, am convingerea că este cea corectă. Și totodată marchez că, prin această operațiune, odată cu începutul de an 2026, putem vorbi despre impunerea Noii Ordini Mondiale, una în care democrația în care cetățenii lumii au crezut în ultimele secole nu va mai exista așa cum am fost obișnuiți să o definim. Reiau afirmația mea din titlu, apoi explic pe scurt: sfârșitul oficial al ordinii societale bazate pe forța dreptului. Noua Ordine Mondială va fi cu dreptul forței și democrație limitată de autocrație. Trump și SUA au fost însărcinați să-și asume oprobriul rezultat din această schimbare radicală. Mai putem vorbi despre o lume guvernată printr-un ansamblu de legi internaționale agreate și asumate de către statele lumii, grupate în diversele organizații mondiale? E limpede că nu. Forța dreptului nu mai prevalează. Acest proces de deconstrucție a actualei structuri a început demult, încă acum 25 de ani, ca bornă, odată cu evenimentele de la 9/11, care a fost evenimentul autosabotării turnurilor gemene din New York. El s-a obiectivat în politica internațională. SUA erau atunci încă prea puternice comparativ cu adversarii lor principali, care și în acele vremuri erau tot Rusia și China. În aceste condiții, nimeni n-a îndrăznit să li se opună americanilor. Și așa am trăit sfertul de secol doar cu iluzia forței dreptului. Era limpede, însă, că în lume se impusese deja de atunci dreptul forței.

Pe rețelele de socializare circulă, de trei zile, o hartă a lumii împărțită între Trump, Putin și Xi, care, deși concepută amatoristic, sugerează în mod clar noua realitate. Dar nu e vorba despre reîmpărțirea lumii în noi sfere de influență, sfere asumate și guvernate în baza dreptului internațional, ci e vorba despre interesele economice și de securitate ale SUA, Rusiei și Chinei.

Zic că noua ordine mondială va fi cu dreptul forței și democrație limitată de autocrație. Acest lucru e clar de acum înainte. Toți liderii de pe planetă au priceput că forța militară excesivă a SUA a fost contrabalansată în mod net, în ultimii 25 de ani, de potențialele militare cumulate ale Rusiei și Chinei. Deci un eventual nou război mondial va distruge toate părțile implicate, deci va distruge lumea. Cu alte cuvinte, am trecut de mult de faza în care America amenința nuclear, iar ceilalți, din prudență și de frică, acceptau dictatele. Altfel spus, Rusia și China, împreună, au pus cu botul pe labe SUA, dar au nevoie de America drept partener pentru implementarea Noii Ordini Mondiale.

Dacă ritmul dansului în noua lume este unul de tip ruso-chinez, nici modelul de organizare societală în țările lumii nu poate fi unul mult diferit de realitățile ruso-chineze. Din acest motiv spun că, de acum înainte, vom mai vorbi doar despre democrație limitată de autocrație, un model în care Rusia a excelat în a-l implementa în ultimii 30 de ani; China se poate pregăti și ea de ceva similar, dar nu prea repede; iar SUA, după fraudarea alegerilor prezidențiale din 2020 și domnia Deep State-ului în mandatul lui Joe Biden, se vede clar că nu are probleme să-l adopte. Dar dacă în Rusia e clar că autocratul este personificat de către Putin și ansamblul său de siloviki, iar în China de către Partidul Comunist Chinez, în America acest autocrat va trebui stabilit. Va fi, de bună seamă, o entitate agreată de blocul ruso-chinez. E prea devreme ca să fac portretul-robot al acestei entități, iar asta va fi o operațiune de mare complexitate. Nu mizați pe revoltele cetățenilor lumii obișnuiți cu democrația clasică. Dacă acestea se vor petrece, vor fi repede înăbușite prin forță. Modelul punerii pe burtă a activului și viului popor venezuelan servește de minune cauzei implementării noii democrații limitate de autocrație.

Am mai zis în titlu că Trump și SUA au fost însărcinați să-și asume oprobriul rezultat din această schimbare radicală. Acest fapt a devenit clar în ultimele trei zile și s-a petrecut așa deoarece, dintre cele trei hiperputeri, SUA este cea care se află în situație limită din punct de vedere economic. Are mare nevoie de resurse, inclusiv cele ale Venezuelei, spre a-și păstra flotabilitatea și, așa cum am demonstrat și alaltăieri, SUA e dependentă net de finanțarea chineză prin cumpărarea de obligațiuni pentru ca infrastructura sa financiară să nu se prăbușească. Și atunci, exact ca la înțelegerile între gangsteri, rusul și chinezul l-au însărcinat pe american să facă partea rușinoasă, adică atacarea altui stat pașnic și arestarea ilegală a președintelui în funcție. Odată cu asta însă, Rusia și China au ucis definitiv și mitul conform căruia SUA erau cele cu respectarea democrației și forței dreptului. De acum înainte, toate cele trei hiperputeri au același statut internațional și acționează în comun pentru impunerea dreptului forței.

Cum se vor desfășura treburile în continuare vom experimenta cu toții. E clar că adaptarea la noua realitate va fi una extrem de anevoioasă, dar implacabilă. Cine nu se va racorda, va fi rapid disciplinat de către hegemonul regional deja desemnat. Harta cu lumea împărțită în trei nu este fundamental corectă, dar oferă o imagine relativ fidelă a viitorului joc de dominație. Referitor strict la Venezuela: sub noua conducere a lui Delcy Rodríguez, cea bine antrenată în ultimele decenii sub bagheta lui Sergei Lavrov, aceasta va respecta foaia de parcurs prestabilită înaintea evenimentelor de sâmbătă. Probabil că undeva în primăvară sau mai târziu vor fi și alegeri, unde Corina Machado, premiata cu Nobel a Marii Finanțe Occidentale, chiar dacă va participa, nu va avea șanse de câștig, iar Delcy Rodríguez sau altcineva din tabăra agreată în triunghiul Putin-Trump-Xi va fi declarat viitor lider al Venezuelei. SUA și China își vor împărți resursele venezuelene, iar acesta va fi modelul prin care, din punct de vedere geo-economic, statele din America de Sud, deja intrate pe filiera investițională chineză, își vor construi viitorul. Cât despre viitorul lui Maduro, tot la fel cum sirianul Assad și-l petrece în Rusia, sub formula unui pensionar protejat într-o închisoare de lux, prevăd că și venezueleanul va avea parte de o soartă similară, dar în SUA sau într-un stat satelizat de către americani. Maduro știe asta și, dacă vrea să-și păstreze viața, va interpreta și el partitura agreată.

Știu, e cinic ceea ce descriu și e neconform cu planurile de viață ale majorității. Dar trebuie să știți, prieteni, că lumea devenise un spațiu mult prea insalubru. Lăcomia capitalismului sălbatic a bătut net forța democrației, pentru care cetățenii lumii, îmbuibați de beneficiile aparente ale epocii consumului excesiv, nu mai pot lupta. Nu mai au spirit și mijloace decât pentru a accepta avatarurile unei libertăți limitate în mod drastic. Nu-i plăcut. Dar e adevărat. Oamenii planetei asta vor căpăta de acum înainte. Adică, cum e în viață, strict ceea ce merită.

Cozmin Gușă