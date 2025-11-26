Femeia care acuză că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie e iubita fiului lui Liviu Dragnea

Ies la iveală detalii picante legate de scandalul în care a fost implicat Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului 5 este acuzat că a urmărit o femeie cu mașina prin București și a amenințat-o. Culmea este că la discuțiile cu poliția nici Vanghelie nici presupusa victimă nu au dorit să aplice pentru ordin de restricție, asta în condițiile în care politicianul a susținut că el a fost cel urmărit și amenințat.

Ana Gabriela Clipici este iubita fiului lui Liviu Dragnea și șefa unei ferme din comuna Lița, județul Teleorman, anunță România TV despre identitatea femeii. Potrivit informațiilor, miercuri dimineață, în jurul orei 03.10, polițiștii aflați pe Str. Nicolae G. Caramfil au fost opriți de o femeie, Ana Gabriela Clipici, care a spus că a fost urmărită prin mai multe zone din București și Voluntari de un autoturism. Pe Bd. Pipera, pasagerul acelei mașini, Marian Vanghelie, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

În timp ce oamenii legii discutau cu femeia, la echipaj a venit și fostul edil, care a spus că, de fapt, el ar fi fost urmărit de femeie pe mai multe străzi și că nu a vorbit cu ea deloc. Ambele persoane au refuzat completarea formularului pentru ordinul de protecție și să formuleze plângere.

"Astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta. În cauză, polițiștii le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal. Cercetările sunt efectuate, din oficiu, de polițiștii Secției 2 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă.", se arata in comunicatul politiei.