Foame, zboruri anulate și disperare. America, paralizată de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie

Cel mai lung blocaj guvernamental („shutdown" federal) din istoria Statelor Unite se simte tot mai dur în viața de zi cu zi a americanilor. De la aeroporturi paralizate până la familii care nu știu dacă vor primi ajutorul alimentar de luna aceasta, efectele închiderii guvernului se propagă în lanț, iar soluția pare departe, relatează CNN.

Vineri, 7 noiembrie, peste o mie de zboruri interne au fost anulate și alte câteva mii întârziate, după ce Administrația Federală a Aviației a redus cu 4% traficul aerian, din lipsă de personal. Turnurile de control din marile aeroporturi - Washington, Atlanta, San Francisco sau Newark - funcționează cu personal insuficient.

„Când am aflat de întârzieri, m-a cuprins anxietatea", povestește Alicia Leva, care trebuia să se căsătorească în Florida, în timp ce jumătate dintre invitați veneau cu avionul din alte state.

La rândul său, Jay Curley, un pasager blocat la Newark, a renunțat la zbor și a decis să închirieze o mașină. „Oamenii chiar suferă aici. Nu e doar despre pasageri, e întreaga economie care e afectată - și voi, politicienii, sunteți de vină", spune el cu frustrare.

Pentru unii, miza e mai mult decât o călătorie ratată. Luana Griffin, din California, trebuie să-și viziteze mama, diagnosticată recent cu cancer în stadiu terminal. „Am foarte puțin timp să o văd. Ultimul lucru de care aveam nevoie era nesiguranța zborurilor", a spus femeia.

Judecătorii federali și guvernul se contrazic în instanță pe tema plății beneficiilor SNAP - programul de ajutor alimentar de care depind peste 40 de milioane de americani. O decizie judecătorească de joi, 6 noiembrie, obliga Administrația Trump să plătească integral beneficiile pentru luna noiembrie, însă vineri seară Curtea Supremă a suspendat temporar ordinul.

În Washington, incertitudinea se traduce în griji pentru oameni ca Zacherie Martin, 35 de ani, din statul Washington: „Urmăresc știrile în fiecare zi, dar nu știu dacă voi putea mânca de Ziua Recunoștinței. Poate nici mâine."

În Virginia de Vest, Laura Bowles, mamă a cinci copii și însărcinată din nou, trăiește din salariul soțului, angajat la Walmart. „Copiii mănâncă mult, iar mâncarea e scumpă. Acum, fără ajutorul alimentar, e și mai greu. De la rău am ajuns la mai rău", spune ea.

Economiștii avertizează că micile magazine din comunitățile rurale vor fi printre primele lovite. Aproape 27.000 de comercianți, mai ales din zonele sărace, depind de clienții care plătesc cu tichete SNAP.

Zeci de mii de angajați federali lucrează fără să fie plătiți. Alții sunt trimiși în concedii forțate. În El Paso, Texas, Lisa Morales, asistentă la o bază militară, spune că a plătit chiria până în noiembrie, dar nu mai are cum să-și acopere facturile. „Nu avem dreptul la șomaj pentru că trebuie să ne prezentăm la serviciu. Dacă nu se termină curând, va trebui să caut alt loc de muncă", explică ea.

La un târg de joburi pentru funcționari blocați, în Virginia, mulți povestesc cu reținere cum își evaluează economiile și renunță la planuri. O angajată a Pentagonului, fără salariu de peste o lună, spune că nu va mai pleca nicăieri de sărbători: „O să sun la bancă să văd dacă pot amâna o rată. Dacă nu, va trebui să retrag din economiile pentru pensie."

În Congres, negocierile au ajuns în impas. Republicanii nu au voturile necesare în Senat pentru a trece bugetul, iar democrații refuză să renunțe la cererea de a prelungi finanțarea pentru subvențiile medicale.

„Roțile compromisului au sărit de pe ax", a recunoscut liderul republican John Thune. În replică, democratul Chuck Schumer a spus că partidul său ar fi dispus să accepte închiderea doar dacă guvernul garantează un an suplimentar de sprijin pentru Affordable Care Act.

Între timp, unul dintre principalii consilieri economici ai președintelui avertizează că efectele asupra economiei sunt „mult mai grave decât s-a estimat inițial". Dacă blocajul continuă, spune Kevin Hassett, „nimeni nu poate ști cât de rău va arăta economia în trimestrul următor".

O țară întreagă așteaptă o decizie de la Washington. În timp ce unii își pierd locurile de muncă, alții numără zilele până la următoarea masă sau speră ca avionul lor să mai decoleze.

Într-un interviu scurt, un pasager rezumă starea de spirit a unei națiuni întregi: „Oamenii chiar suferă. Și nu mai e vorba doar de politică."

Un lanț de fast-food din California oferă mese de 1 dolar americanilor loviți de blocajul guvernamental

În timp ce blocajul guvernamental din Statele Unite devine cel mai lung din istoria țării, unele afaceri locale încep să acopere golul lăsat de stat. În California, lanțul de restaurante Carl's Jr. oferă mese la preț simbolic - un dolar - persoanelor afectate de suspendarea ajutoarelor alimentare federale.

Peste 5 milioane de californieni depind de programul SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), echivalentul american al ajutoarelor sociale pentru alimente. Închiderea parțială a guvernului a blocat temporar fondurile, lăsând milioane de oameni din toată țara fără sprijinul lunar care îi ajuta să pună mâncare pe masă.

Inițiativa vine din partea Akash Management LLC, grupul de francize care deține mai multe restaurante Carl's Jr. în sudul Californiei. Oferta constă într-un meniu de 1 dolar - un hamburger pentru copii, o porție mică de cartofi prăjiți și o băutură - disponibil în anumite locații din Los Angeles, Orange, Ventura și Inland Empire, în limita stocurilor.

Pentru a beneficia de reducere, clienții trebuie să prezinte un act de identitate federal, o legitimație militară sau un card SNAP/EBT, fie la tejghea, fie la drive-thru.

„Angajamentul nostru a fost mereu față de comunitățile în care trăim," a declarat Amir Siddiqi, directorul general al Akash Management, citat de postul FOX 11. „Trăim aici, muncim aici, ne creștem copiii aici. Când comunitatea noastră suferă, simțim și noi. O masă caldă la un preț corect poate aduce un moment de alinare în vremuri incerte. Și credem că asta contează."

Oferta a fost lansată în aceeași săptămână în care un judecător federal a ordonat Administrației Trump să finanțeze integral ajutoarele SNAP pentru luna noiembrie, după ce 22 de state, inclusiv California, au dat în judecată guvernul pentru „refuzul ilegal de a plăti beneficiile CalFresh".

Carl's Jr. nu este singura companie care încearcă să acopere lipsa intervenției federale. În ultimele zile, tot mai multe afaceri locale și organizații caritabile din California au început să ofere mese gratuite sau reduceri pentru familiile cu venituri mici, într-un efort comun de a atenua efectele blocajului politic.

Pentru milioane de americani, o masă de 1 dolar nu rezolvă problema, dar - într-o perioadă în care statul nu mai funcționează - devine un gest de solidaritate.