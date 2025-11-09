Foame, zboruri anulate și disperare. America, paralizată de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie
Postat la: 09.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cel mai lung blocaj guvernamental („shutdown" federal) din istoria Statelor Unite se simte tot mai dur în viața de zi cu zi a americanilor. De la aeroporturi paralizate până la familii care nu știu dacă vor primi ajutorul alimentar de luna aceasta, efectele închiderii guvernului se propagă în lanț, iar soluția pare departe, relatează CNN.
Vineri, 7 noiembrie, peste o mie de zboruri interne au fost anulate și alte câteva mii întârziate, după ce Administrația Federală a Aviației a redus cu 4% traficul aerian, din lipsă de personal. Turnurile de control din marile aeroporturi - Washington, Atlanta, San Francisco sau Newark - funcționează cu personal insuficient.
„Când am aflat de întârzieri, m-a cuprins anxietatea", povestește Alicia Leva, care trebuia să se căsătorească în Florida, în timp ce jumătate dintre invitați veneau cu avionul din alte state.
La rândul său, Jay Curley, un pasager blocat la Newark, a renunțat la zbor și a decis să închirieze o mașină. „Oamenii chiar suferă aici. Nu e doar despre pasageri, e întreaga economie care e afectată - și voi, politicienii, sunteți de vină", spune el cu frustrare.
Pentru unii, miza e mai mult decât o călătorie ratată. Luana Griffin, din California, trebuie să-și viziteze mama, diagnosticată recent cu cancer în stadiu terminal. „Am foarte puțin timp să o văd. Ultimul lucru de care aveam nevoie era nesiguranța zborurilor", a spus femeia.
Judecătorii federali și guvernul se contrazic în instanță pe tema plății beneficiilor SNAP - programul de ajutor alimentar de care depind peste 40 de milioane de americani. O decizie judecătorească de joi, 6 noiembrie, obliga Administrația Trump să plătească integral beneficiile pentru luna noiembrie, însă vineri seară Curtea Supremă a suspendat temporar ordinul.
În Washington, incertitudinea se traduce în griji pentru oameni ca Zacherie Martin, 35 de ani, din statul Washington: „Urmăresc știrile în fiecare zi, dar nu știu dacă voi putea mânca de Ziua Recunoștinței. Poate nici mâine."
În Virginia de Vest, Laura Bowles, mamă a cinci copii și însărcinată din nou, trăiește din salariul soțului, angajat la Walmart. „Copiii mănâncă mult, iar mâncarea e scumpă. Acum, fără ajutorul alimentar, e și mai greu. De la rău am ajuns la mai rău", spune ea.
Economiștii avertizează că micile magazine din comunitățile rurale vor fi printre primele lovite. Aproape 27.000 de comercianți, mai ales din zonele sărace, depind de clienții care plătesc cu tichete SNAP.
Zeci de mii de angajați federali lucrează fără să fie plătiți. Alții sunt trimiși în concedii forțate. În El Paso, Texas, Lisa Morales, asistentă la o bază militară, spune că a plătit chiria până în noiembrie, dar nu mai are cum să-și acopere facturile. „Nu avem dreptul la șomaj pentru că trebuie să ne prezentăm la serviciu. Dacă nu se termină curând, va trebui să caut alt loc de muncă", explică ea.
La un târg de joburi pentru funcționari blocați, în Virginia, mulți povestesc cu reținere cum își evaluează economiile și renunță la planuri. O angajată a Pentagonului, fără salariu de peste o lună, spune că nu va mai pleca nicăieri de sărbători: „O să sun la bancă să văd dacă pot amâna o rată. Dacă nu, va trebui să retrag din economiile pentru pensie."
În Congres, negocierile au ajuns în impas. Republicanii nu au voturile necesare în Senat pentru a trece bugetul, iar democrații refuză să renunțe la cererea de a prelungi finanțarea pentru subvențiile medicale.
„Roțile compromisului au sărit de pe ax", a recunoscut liderul republican John Thune. În replică, democratul Chuck Schumer a spus că partidul său ar fi dispus să accepte închiderea doar dacă guvernul garantează un an suplimentar de sprijin pentru Affordable Care Act.
Între timp, unul dintre principalii consilieri economici ai președintelui avertizează că efectele asupra economiei sunt „mult mai grave decât s-a estimat inițial". Dacă blocajul continuă, spune Kevin Hassett, „nimeni nu poate ști cât de rău va arăta economia în trimestrul următor".
O țară întreagă așteaptă o decizie de la Washington. În timp ce unii își pierd locurile de muncă, alții numără zilele până la următoarea masă sau speră ca avionul lor să mai decoleze.
Într-un interviu scurt, un pasager rezumă starea de spirit a unei națiuni întregi: „Oamenii chiar suferă. Și nu mai e vorba doar de politică."
Un lanț de fast-food din California oferă mese de 1 dolar americanilor loviți de blocajul guvernamental
În timp ce blocajul guvernamental din Statele Unite devine cel mai lung din istoria țării, unele afaceri locale încep să acopere golul lăsat de stat. În California, lanțul de restaurante Carl's Jr. oferă mese la preț simbolic - un dolar - persoanelor afectate de suspendarea ajutoarelor alimentare federale.
Peste 5 milioane de californieni depind de programul SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), echivalentul american al ajutoarelor sociale pentru alimente. Închiderea parțială a guvernului a blocat temporar fondurile, lăsând milioane de oameni din toată țara fără sprijinul lunar care îi ajuta să pună mâncare pe masă.
Inițiativa vine din partea Akash Management LLC, grupul de francize care deține mai multe restaurante Carl's Jr. în sudul Californiei. Oferta constă într-un meniu de 1 dolar - un hamburger pentru copii, o porție mică de cartofi prăjiți și o băutură - disponibil în anumite locații din Los Angeles, Orange, Ventura și Inland Empire, în limita stocurilor.
Pentru a beneficia de reducere, clienții trebuie să prezinte un act de identitate federal, o legitimație militară sau un card SNAP/EBT, fie la tejghea, fie la drive-thru.
„Angajamentul nostru a fost mereu față de comunitățile în care trăim," a declarat Amir Siddiqi, directorul general al Akash Management, citat de postul FOX 11. „Trăim aici, muncim aici, ne creștem copiii aici. Când comunitatea noastră suferă, simțim și noi. O masă caldă la un preț corect poate aduce un moment de alinare în vremuri incerte. Și credem că asta contează."
Oferta a fost lansată în aceeași săptămână în care un judecător federal a ordonat Administrației Trump să finanțeze integral ajutoarele SNAP pentru luna noiembrie, după ce 22 de state, inclusiv California, au dat în judecată guvernul pentru „refuzul ilegal de a plăti beneficiile CalFresh".
Carl's Jr. nu este singura companie care încearcă să acopere lipsa intervenției federale. În ultimele zile, tot mai multe afaceri locale și organizații caritabile din California au început să ofere mese gratuite sau reduceri pentru familiile cu venituri mici, într-un efort comun de a atenua efectele blocajului politic.
Pentru milioane de americani, o masă de 1 dolar nu rezolvă problema, dar - într-o perioadă în care statul nu mai funcționează - devine un gest de solidaritate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum te „spionează" mașinile moderne și ce măsuri poți lua. Ghid practic pentru protejarea intimității
Prim-plan al unui tablou de bord futurist al unei mașini, cu o interfața digitala, afișaje holografice și comenzi avansa ...
-
Chatbot inspirat din „Game of Thrones", acuzat că a convins un băiat de 14 ani să se sinucidă: „Îl iubea și îi cerea să vină în viața de apoi"
Un adolescent, asezat la un birou maro inchis, cu un laptop in fata, demonstreaza posibilitațile inteligenței artificial ...
-
Teoriile conspiratiei se adeveresc pe bandă rulantă. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
Un nou scandal ia naștere in Germania, dupa ce o echipa de cercetatori de la universitațile din Stuttgart, Koblenz și Vi ...
-
Inteligența Artificială lovește la greu piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligența Artificiala au devenit cerințe tot mai frecvente in anu ...
-
Legătura creierului cu poluarea: Aerul pe care îl respiri îți poate fura memoria - Descoperire șoc în lupta cu boala Alzheimer
Timp de decenii, oamenii de știința au cautat scanteia biologica care declanșeaza boala Alzheimer. Un nou studiu amplu i ...
-
Sam Altman, gata să lase conducerea OpenAI pe mâna inteligențe artificiale. El avertizează că AI va elimina multe locuri de muncă
Sam Altman, șeful OpenAI, a declarat ca se așteapta ca, intr-un viitor nu foarte indepartat, sa fie inlocuit chiar de o ...
-
-
Rafinăriile rusești vor avea liber să amestece alcool în benzină. Motivul pentru care autoritățile ruse recurg la modificarea legislației în acest sens
Autoritațile din Rusia se pregatesc sa permita utilizarea alcoolului in producția de benzina pentru a crește aproviziona ...
-
Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara", a fost replica unui turist
Autoritațile thailandeze au efectuat mai multe arestari ale unor cetațeni israelieni care au incalcat legea, inclusiv al ...
-
Inteligența artificială și Fiscul. Algoritmii scanează profilul de Instagram, LinkedIn, site-urile de vânzări și compară ce a cheltuit contribuabilul cu veniturile declarate
Inteligența Artificiala schimba nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a dec ...
-
Orașele din România unde va ninge timp de o săptămână. Prognoză făcută de specialiștii Accuweather
Meteorologii de la Accuweather estimeaza ca mai multe orașe din Romania se vor confrunta cu ninsori consecutive timp de ...
-
STENOGRAME „Un milion pentru ministru" - Interceptările care zguduie MApN: rolul lui Octavian Berceanu în dosarul DNA
Dosarul „Mita la MApN". Interceptari intre fostul senator Marius Isaila și Octavian Berceanu despre promisiunea un ...
-
Impozite cât casa! Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, se anunță unul și mai greu
De la 1 ianuarie 2026, intra in vigoare o noua serie de majorari de taxe. Prima schimbare oficiala: impozitul pe dividen ...
-
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să le ofere tuturor electricitate gratuită cat timp e Soarele pe cer!
Guvernul australian lanseaza un program care ar imparți beneficiile energiei solare, oferind electricitate complet gratu ...
-
Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului" din Indiana
Detectivii din Indiana au finalizat ancheta inițiala privind uciderea unei femei de serviciu care a ajuns din greșeala l ...
-
Academia Română oprește organizarea unei conferințe anti-vaccin ARNm: "Nu trebuie să tolerăm asa ceva". Ministerul Sănătății face plângere la parchet
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitala", care a starnit controverse dupa ce a avut loc și ...
-
Credeti ca ar functiona asa ceva in România, tara in care se arunca tone de mancare la gunoi?
În Germania, pe trotuare, in fața blocurilor, langa biserici sau gari, exista frigidere publice din care oricine p ...
-
Andrei Caramitru: "Diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați să vedeți chestiune și mai tare!"
Analistul a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu diavolul Bael din secolul 19, despre care spune ca seamana perf ...
-
Serbia virează către Washington - Lege specială pentru ginerele lui Trump
Parlamentul din Serbia a adoptat un proiect de lege special care ii permite ginerelui lui Trump sa construiasca un compl ...
-
Încă cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost reţinute în dosarul "Fabrica de moşteniri" din Constanța: Cum acționa rețeaua
Înca cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost retinute in dosarul "Fabrica de mosteniri" din Constanța. M ...
-
SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier
COMUNICAT DE PRESA SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeana a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri ...
-
Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat ca a crescut in mod artificial prețul energiei ...
-
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi: 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie judiciara efectueaza sapte perchezitii domiciliare, vineri dimineat ...
-
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Documentele interne ale Meta arata ca 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, ...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu