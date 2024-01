Forumul de la Davos declară război cafelei: "Nu mai mult de 2 sau 3 cești pe an. E vinovata pentru incalzirea globală!"

Forumul Economic Mondial a declarat război băutorilor de cafea, declarând că aceștia provoacă o "fierbere globală" a climei și că trebuie opriți cu orice preț.

Potrivit lui Hubert Keller, colaborator la Agenda Forumului Economic Mondial, "cafeaua pe care o bem cu toții emite între 15 și 20 de tone de CO2 pe tona de cafea... De fiecare dată când bem cafea, introducem CO2 în atmosferă".

"Cea mai mare parte a cafelei este produsă prin monocultură, iar monocultura este, de asemenea, afectată de schimbările climatice. Calitatea acestor bunuri naturale se deteriorează rapid."

Într-adevăr, cafeaua este cel mai recent dintr-o listă lungă de produse de uz cotidian, inclusiv carnea și lactatele, care au fost declarate interzise de către WEF. Potrivit Forumului Economic Mondial, în viitor, băutorii de cafea vor trebui să se limiteze la două sau trei cești de cafea pe an.

Now they're coming for your coffee.



Swiss banker and World Economic Forum "agenda contributor", Hubert Keller: "The coffee that we all drink emits between 15 and 20 tonnes of CO2 per tonne of coffee... Every time we drink coffee, we are basically putting CO2 into the… pic.twitter.com/4tRj2fXJaw