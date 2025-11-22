Fostul premier Adrian Năstase a suferit o intervenție chirurgicală complicată. Ce a transmis despre sistemul medical din România
22.11.2025
Fostul prim-ministru Adrian Năstase a avut o postare pe blogul său personal sâmbătă, 22 noiembrie, despre o intervenție chirurgicală pe care a avut-o la Spitalul Foișor. Fostul premier le-a mulțumit medicilor.
„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept - o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel.
Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun", a transmis fostul premier. Năstase a transmis că într-o perioadă în care sistemul medical este criticat, experiența sa demonstrează că există medici excepționali.
„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate. Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie", se mai arată în mesaj.
