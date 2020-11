Fostul primar al Sectorului 1, sub control judiciar cu cautiune de un milion de euro. Tudorache si-a petrecut noaptea la DNA, acuzat de luare de mita

Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a fost pus sub control judiciar, sambata dimineata. Acesta a fost audiat toata noaptea. Acum fostul edil trebuie sa plateasca si o cautiune.

Informatiile au fost confirmate sambata dimineata pentru Ziare.com de surse judiciare. Cautiunea ar fi in valoare de un milion de euro, insa Daniel Tudorache o va contesta in instanta. Fostul primar este suspect in doua dosare de coruptie, pentru luare de mita si spalare de bani. Unul dintre dosare priveste achizitiile de tablete pentru elevi, iar al doilea are in vedere fapte din 2007.

"In cursul zilei de 19 noiembrie 2020, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 38 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, din care doua sunt entitati aflate in subordinea unor primarii de sector, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice. In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Directiei de Operatiuni Speciale si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei," conchide DNA.