Omenirea este foarte aproape de a găsi o sursă inepuizabilă de energie electrică. Primele teste făcute în Golful Biscaia sunt un real succes
Postat la: 24.05.2026 |
Energia valurilor este considerată de cercetători una dintre cele mai mari resurse energetice nevalorificate ale planetei. În acest context, o companie spaniolă a reușit să testeze cu succes un proiect experimental bazat pe transformarea forței valurilor în electricitate.
Criza energetică globală împinge lumea spre soluții alternative
Problema energiei electrice a devenit una dintre cele mai mari provocări globale. Creșterea consumului, accelerată de dezvoltarea centrelor de date, inteligența artificială și extinderea vehiculelor electrice, pune o presiune uriașă pe rețelele energetice din întreaga lume.
În paralel, tranziția ecologică obligă statele să reducă dependența de combustibili fosili precum petrolul, gazele naturale și cărbunele, considerate resurse finite și extrem de poluante. Agenția Internațională pentru Energie avertizează constant asupra vulnerabilităților infrastructurii electrice moderne, afectată atât de fenomene meteorologice extreme, cât și de riscuri cibernetice.
Într-o lume profund dependentă de electricitate, o pană majoră de curent poate avea efecte devastatoare. Din acest motiv, guvernele și companiile caută permanent surse alternative de energie care să fie mai ieftine, mai stabile și mai puțin poluante.
Printre cele mai importante direcții se numără energia regenerabilă descentralizată, bazată pe panouri solare și turbine eoliene, sistemele moderne de stocare, hidrogenul verde și reactoarele nucleare modulare mici. În această cursă pentru găsirea unei soluții eficiente și sustenabile, energia valurilor începe să atragă tot mai multă atenție.
De ce energia valurilor este atât de importantă
Specialiștii consideră că forța valurilor reprezintă una dintre cele mai promițătoare surse de energie regenerabilă de pe planetă. Potrivit estimărilor făcute de Intergovernmental Panel on Climate Change, potențialul teoretic anual al energiei valurilor ajunge la aproximativ 29.500 TWh la nivel global, depășind consumul actual total de electricitate al lumii.
Importanța strategică a acestei resurse se bazează pe trei avantaje majore.
Primul este densitatea energetică foarte ridicată. Apa este de aproximativ 800 de ori mai densă decât aerul, ceea ce permite dispozitivelor marine să genereze mai multă energie pe metru pătrat decât turbinele eoliene sau panourile solare.
Al doilea avantaj este predictibilitatea. Spre deosebire de vânt și de lumina solară, valurile oceanice sunt aproape permanente și pot fi estimate cu precizie cu câteva zile înainte. În plus, acestea sunt mai puternice în sezonul rece, exact atunci când cererea de energie crește.
Al treilea avantaj este independența energetică locală. Comunitățile aflate în apropierea coastelor ar putea reduce semnificativ dependența de combustibili fosili fără să ocupe terenuri importante pe uscat.
Cu toate acestea, tehnologia necesară pentru exploatarea valurilor este încă într-o etapă experimentală. Costurile ridicate și dificultățile tehnice reprezintă principalele obstacole. Infrastructura marină trebuie să reziste furtunilor, coroziunii și condițiilor extreme din oceane, ceea ce implică investiții foarte mari.
Geamandura gigantică testată în largul Spaniei
În ciuda acestor provocări, compania spaniolă IDOM dezvoltă un proiect ambițios în Golful Biscaia.
Pe platforma energetică marină Biscay Marine Energy Platform (BiMEP), situată în largul coastei nordice a Spaniei, inginerii testează un convertor experimental de energie a valurilor numit MARMOK-A-5.
Dispozitivul funcționează pe baza unui sistem de tip „point absorber" cu coloană oscilantă de apă. Practic, seamănă cu o geamandură uriașă care conține în interior o coloană cilindrică de apă.
Structura are aproximativ 42 de metri înălțime, dintre care aproape 5 metri rămân deasupra suprafeței apei. Diametrul său este de aproximativ 5 metri, iar dispozitivul este ancorat la aproape 90 de metri adâncime.
Versiunile anterioare ale proiectului au fost testate încă din 2016 pentru a rezista iernilor dificile din Golful Biscaia. Cea mai recentă variantă include sisteme inteligente de control, pale ajustabile și baterii integrate.
Cum produce electricitate MARMOK-A-5
IDOM Makes a Splash with MARMOK-A-5 at EuropeWave Test Site - environment coastal & offshore
Mecanismul de funcționare este relativ simplu. Valurile determină mișcarea apei din interiorul coloanei cilindrice, iar această mișcare comprimă și extinde o cameră de aer aflată în partea superioară a geamandurii.
Fluxul de aer rezultat pune în mișcare o turbină care generează electricitate. Energia produsă este apoi transmisă către uscat printr-un cablu submarin.
În prezent, modelul experimental produce maximum aproximativ 30 kW de electricitate, suficient pentru alimentarea a circa 15-20 de locuințe medii din Statele Unite în perioade de consum ridicat sau pentru alimentarea unui mic cartier într-o zi de vârf.
Un pas important către comercializarea energiei valurilor
Deși este încă un proiect experimental, specialiștii îl consideră o realizare importantă pentru viitorul energiei regenerabile.
„Realizarea unei instalări sigure și conectarea la rețea la BiMEP reprezintă un pas esențial pentru apropierea energiei valurilor de realitatea comercială", a declarat Borja de Miguel, manager de proiect la IDOM.
Proiectul face parte din programul european EuropeWave, care investește aproximativ 20 de milioane de euro în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe energia valurilor.
Următoarea etapă este punerea completă în funcțiune a sistemului și colectarea datelor necesare pentru perfecționarea tehnologiei înainte de lansarea comercială la scară largă.
Alte proiecte similare dezvoltate în lume
MARMOK-A-5 nu este singurul proiect de acest tip aflat în dezvoltare.
În 2024, compania Ocean Energy a lansat modelul OE-25, un convertor uriaș de 826 de tone, în largul insulei Oahu din Hawaii.
Tot în 2024, University of Western Australia a început testarea unui nou design de convertor în King George Sound.
În februarie 2026, compania daneză Wavepiston a semnat un memorandum pentru instalarea unui sistem WEC de 50 MW destinat alimentării Barbadosului cu energie produsă din forța valurilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajații spun că au stat de pază toată noaptea
Un urs a intrat, vineri seara, intr-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, provocand panica in randul angajaților și al t ...
-
Rusia dezlănțuie un atac de amploare cu zeci de rachete și drone asupra capitalei Ucrainei. Au fost lovite blocuri, un supermarket și școli în opt districte
Armata rusa a lansat un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului in noaptea de sambata spre duminic ...
-
Apar primele informații despre presupusul autor al împuşcăturilor de la Casa Albă. Are 21 de ani și susţinea că se consideră Iisus Hristos
Presupusul autor al impuscaturilor de la Casa Alba se considera Iisus Hristos. Nasire Best, in varsta de 21 de ani, fuse ...
-
Tunel misterios descoperit lângă Ierusalim îi pune în dificultate pe arheologi. Structura subterană veche de secole ridică semne de întrebare
Un tunel subteran de mari dimensiuni, descoperit in apropiere de Kibbutz Ramat Rachel, langa Ierusalim, a starnit numero ...
-
Performanță uriașă pentru România: elevii români au cucerit șapte distincții la Olimpiada Asiatică de Fizică
Elevii romani au obtinut trei medalii de argint, trei de bronz si o mentiune de onoare la Olimpiada Asiatica de Fizica 2 ...
-
Incredibilul adevăr asupra circulației sangvine: Sângele are memorie. Inima este o strucura elicoidală de câmp electromagnetic și este sediul neuronal-energetic al emoțiilor
Autor: Dr. MANEL BALLESTER-RODÉS Ca și pentru mulți alții, interesul meu pentru tema inimii elicoidale a inc ...
-
Iată de ce aproape toți oamenii sunt dreptaci. Este un motiv cel puțin ciudat dar foarte spectaculos
Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci. Un nou studiu condus de Universitatea din Oxford ofera un raspuns evolutiv ...
-
Un bărbat a reușit să răcorească întreaga casă cu zero costuri lunare fără să folosească aer condiționat. Proeictul lui DIY e fascinant
Un creator de conținut din America de Sud a petrecut patru ani sapand șanțuri și ingropand țevi sub curtea unei case. Nu ...
-
Cazul „Bill D": Un pastor american susține că OZN-urile și extratereștrii nu vin din spațiu ci au o origine cu totul diferită demonstrată spiritual
În ultimii ani, subiectele legate de extratereștri și OZN-uri au revenit puternic in centrul atenției, mai ales du ...
-
Modificare importantă: Pensii și concedii pentru cei care îngrijesc membri ai familiei
Persoanele care au grija de copii, parinți varstnici, rude bolnave sau persoane cu dizabilitați ar putea beneficia de re ...
-
Administrația Trump răstoarnă procesul de obținere a cărții verzi, obligând sute de mii de oameni să părăsească SUA pentru a aplica
Administrația Trump va solicita acum persoanelor care solicita carte verde sa paraseasca Statele Unite in timpul procesu ...
-
Comunicat SAPE: Clarificări privind indemnizația membrilor Directoratului și indicatorul de performanță nefinanciar referitor la reprezentarea de gen în Directorat
Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la nivelul indemnizațiilor membrilor Directoratului SA ...
-
Despre ce se vorbește tot mai des, dar fără explicații clare
În ultimii ani, tot mai multe concepte legate de stilul de viața, nutriție și performanța fizica au inceput sa cir ...
-
DEEP TRUMP: Escrocul care a salvat America de capcana lui Tucidide
Autor: Laurent Guyénot - The Unz Review Tucker Carlson a marturisit recent: „Voi fi chinuit mult timp de fa ...
-
Savanții germani anunță orașele din lume care se scufundă: Milioane de oameni în pericol
Un nou studiu condus de savanții de la Universitatea Tehnica din München, Germania, care a fost publicat in prestig ...
-
Rapoartele SUA arată că Teheranul își reconstruiește baza industrial-militară mai repede decât se credea
Pe durata armistițiului de șase saptamani, care a debutat la inceputul lunii aprilie, Teheranul a demarat deja procesul ...
-
Trecerea la ora de vară și ora de iarnă ar putea deveni istorie: Ce prevede proiectul votat de o comisie-cheie din Congresul SUA
Trecerea la ora de vara și ora de iarna ar putea deveni istorie in Statele Unite. Un proiect de lege care prevede pastra ...
-
Revoluția AI intră în era trilioanelor de dolari - avertismentul lansat de șeful Nvidia: Vine un viitor dominat de miliarde de agenți AI
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a lansat una dintre cele mai spectaculoase prognoze de pana acum privind vii ...
-
Iranienii surprind serviciile de informații americane. Și-au refăcut rapid capacitățile militare și produc deja drone sofisticate
Iranul a reluat deja o parte din productia de drone in timpul armistitiului de sase saptamani care a inceput la inceputu ...
-
Trei studii științifice confirmă: Coloranții și conservanții E100-E399, asociați cu un risc crescut de cancer, diabet și boli cardiovasculare
Consumul de alimente care contin anumiti coloranti si conservanti este asociat cu un risc crescut de cancer, diabet de t ...
-
Situația scapă de sub control în Focarul de Ebola din Congo. Localnici furioși au dat foc unui centru de tratament
Mai multi localnici au dat foc unui centru de tratament pentru Ebola intr-un oras situat in centrul focarului epidemic d ...
-
Secolul umilinței americane a început: Donald Trump l-a accelerat dramatic!
Autor: Greg Johnson „Secolul Umilinței" al Chinei a inceput in 1839 cu Primul Razboi al Opiumului. Dinastia Qing ...
-
Foști președinți, laureați Nobel și lideri internaționali simulează deja următoarea pandemie globală
Un grup format din foști președinți, laureați Nobel și lideri internaționali s-a reunit in Nairobi pentru a simula izbuc ...
-
Cum să alegi dealer-ul auto potrivit pentru nevoile tale de șofer?
Achiziția unei mașini este o decizie importanta, indiferent daca alegi un model nou sau unul second-hand. Dincolo de bug ...
-
ONU adoptă o rezoluție „istorică" privind obligația legală a statelor de a aborda schimbările climatice. SUA, printre statele care s-au opus.
ONU a votat cu 141 „pentru" la 8 „impotriva" pentru adoptarea unei rezoluții care susține un aviz al Curții ...
-
Moscova amenință Chișinăul: "Orice agresiune împotriva cetățenilor ruși din Transnistria va primi un răspuns imediat"
Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi, 21 mai, ca orice agresiune im ...
-
Guvernul declasifică peste 5.000 de dosare din arhivele MAE din anii '90: Reacții în URSS față de Revoluție, mineriadele și vizita Regelui Mihai din 1992
Guvernul Romaniei a adoptat joi, 21 mai, la propunerea MAE, o hotarare de Guvern privind declasificarea documentelor ela ...
-
Programul Rabla 2026, reguli noi: Când începe și ce mașini pot cumpăra românii. Schimbări și în privința achiziționării de motociclete
Diana Buzoianu, ministra mediului (USR), a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa, care vor fi noile reguli de ...
-
13 avioane de vânătoare MIG au fost trimise pentru a urmări un OZN, dezvăluie noi dosare secrete americane declasificate
Arhive guvernamentale americane clasificate, recent declasificate, scot la iveala detalii neobișnuite despre intalniri c ...
-
Partidul Gândacilor de Bucătărie are milioane de susținători în doar 4 zile. Cum s-a născut formațiunea
Noul partid satiric din India, Partidul Gandacilor de Bucatarie (CJP), nascut din indignarea tineretului din aceasta țar ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu