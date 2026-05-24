Omenirea este foarte aproape de a găsi o sursă inepuizabilă de energie electrică. Primele teste făcute în Golful Biscaia sunt un real succes

Energia valurilor este considerată de cercetători una dintre cele mai mari resurse energetice nevalorificate ale planetei. În acest context, o companie spaniolă a reușit să testeze cu succes un proiect experimental bazat pe transformarea forței valurilor în electricitate.

Criza energetică globală împinge lumea spre soluții alternative

Problema energiei electrice a devenit una dintre cele mai mari provocări globale. Creșterea consumului, accelerată de dezvoltarea centrelor de date, inteligența artificială și extinderea vehiculelor electrice, pune o presiune uriașă pe rețelele energetice din întreaga lume.

În paralel, tranziția ecologică obligă statele să reducă dependența de combustibili fosili precum petrolul, gazele naturale și cărbunele, considerate resurse finite și extrem de poluante. Agenția Internațională pentru Energie avertizează constant asupra vulnerabilităților infrastructurii electrice moderne, afectată atât de fenomene meteorologice extreme, cât și de riscuri cibernetice.

Într-o lume profund dependentă de electricitate, o pană majoră de curent poate avea efecte devastatoare. Din acest motiv, guvernele și companiile caută permanent surse alternative de energie care să fie mai ieftine, mai stabile și mai puțin poluante.

Printre cele mai importante direcții se numără energia regenerabilă descentralizată, bazată pe panouri solare și turbine eoliene, sistemele moderne de stocare, hidrogenul verde și reactoarele nucleare modulare mici. În această cursă pentru găsirea unei soluții eficiente și sustenabile, energia valurilor începe să atragă tot mai multă atenție.

De ce energia valurilor este atât de importantă

Specialiștii consideră că forța valurilor reprezintă una dintre cele mai promițătoare surse de energie regenerabilă de pe planetă. Potrivit estimărilor făcute de Intergovernmental Panel on Climate Change, potențialul teoretic anual al energiei valurilor ajunge la aproximativ 29.500 TWh la nivel global, depășind consumul actual total de electricitate al lumii.

Importanța strategică a acestei resurse se bazează pe trei avantaje majore.

Primul este densitatea energetică foarte ridicată. Apa este de aproximativ 800 de ori mai densă decât aerul, ceea ce permite dispozitivelor marine să genereze mai multă energie pe metru pătrat decât turbinele eoliene sau panourile solare.

Al doilea avantaj este predictibilitatea. Spre deosebire de vânt și de lumina solară, valurile oceanice sunt aproape permanente și pot fi estimate cu precizie cu câteva zile înainte. În plus, acestea sunt mai puternice în sezonul rece, exact atunci când cererea de energie crește.

Al treilea avantaj este independența energetică locală. Comunitățile aflate în apropierea coastelor ar putea reduce semnificativ dependența de combustibili fosili fără să ocupe terenuri importante pe uscat.

Cu toate acestea, tehnologia necesară pentru exploatarea valurilor este încă într-o etapă experimentală. Costurile ridicate și dificultățile tehnice reprezintă principalele obstacole. Infrastructura marină trebuie să reziste furtunilor, coroziunii și condițiilor extreme din oceane, ceea ce implică investiții foarte mari.

Geamandura gigantică testată în largul Spaniei

În ciuda acestor provocări, compania spaniolă IDOM dezvoltă un proiect ambițios în Golful Biscaia.

Pe platforma energetică marină Biscay Marine Energy Platform (BiMEP), situată în largul coastei nordice a Spaniei, inginerii testează un convertor experimental de energie a valurilor numit MARMOK-A-5.

Dispozitivul funcționează pe baza unui sistem de tip „point absorber" cu coloană oscilantă de apă. Practic, seamănă cu o geamandură uriașă care conține în interior o coloană cilindrică de apă.

Structura are aproximativ 42 de metri înălțime, dintre care aproape 5 metri rămân deasupra suprafeței apei. Diametrul său este de aproximativ 5 metri, iar dispozitivul este ancorat la aproape 90 de metri adâncime.

Versiunile anterioare ale proiectului au fost testate încă din 2016 pentru a rezista iernilor dificile din Golful Biscaia. Cea mai recentă variantă include sisteme inteligente de control, pale ajustabile și baterii integrate.

Cum produce electricitate MARMOK-A-5

IDOM Makes a Splash with MARMOK-A-5 at EuropeWave Test Site - environment coastal & offshore

Mecanismul de funcționare este relativ simplu. Valurile determină mișcarea apei din interiorul coloanei cilindrice, iar această mișcare comprimă și extinde o cameră de aer aflată în partea superioară a geamandurii.

Fluxul de aer rezultat pune în mișcare o turbină care generează electricitate. Energia produsă este apoi transmisă către uscat printr-un cablu submarin.

În prezent, modelul experimental produce maximum aproximativ 30 kW de electricitate, suficient pentru alimentarea a circa 15-20 de locuințe medii din Statele Unite în perioade de consum ridicat sau pentru alimentarea unui mic cartier într-o zi de vârf.

Un pas important către comercializarea energiei valurilor

Deși este încă un proiect experimental, specialiștii îl consideră o realizare importantă pentru viitorul energiei regenerabile.

„Realizarea unei instalări sigure și conectarea la rețea la BiMEP reprezintă un pas esențial pentru apropierea energiei valurilor de realitatea comercială", a declarat Borja de Miguel, manager de proiect la IDOM.

Proiectul face parte din programul european EuropeWave, care investește aproximativ 20 de milioane de euro în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe energia valurilor.

Următoarea etapă este punerea completă în funcțiune a sistemului și colectarea datelor necesare pentru perfecționarea tehnologiei înainte de lansarea comercială la scară largă.

Alte proiecte similare dezvoltate în lume

MARMOK-A-5 nu este singurul proiect de acest tip aflat în dezvoltare.

În 2024, compania Ocean Energy a lansat modelul OE-25, un convertor uriaș de 826 de tone, în largul insulei Oahu din Hawaii.

Tot în 2024, University of Western Australia a început testarea unui nou design de convertor în King George Sound.

În februarie 2026, compania daneză Wavepiston a semnat un memorandum pentru instalarea unui sistem WEC de 50 MW destinat alimentării Barbadosului cu energie produsă din forța valurilor.