Tunel misterios descoperit lângă Ierusalim îi pune în dificultate pe arheologi. Structura subterană veche de secole ridică semne de întrebare

Un tunel subteran de mari dimensiuni, descoperit în apropiere de Kibbutz Ramat Rachel, lângă Ierusalim, a stârnit numeroase întrebări în rândul arheologilor israelieni.

Structura, scoasă la lumină în timpul unor săpături preventive realizate înaintea construirii unui nou cartier rezidențial, măsoară aproximativ 50 de metri lungime și continuă să ridice semne de întrebare în privința rolului pe care l-ar fi avut în trecut. Descoperirea a fost relatată de Interesting Engineering, iar cercetătorii spun că tunelul ar putea ascunde încă zone neexplorate și informații importante despre istoria locului.

Descoperirea a început cu o cavitate apărută în timpul săpăturilor

Arheologii implicați în cercetare spun că totul a pornit de la o cavitate descoperită într-o zonă stâncoasă. „Excavam într-o zonă stâncoasă și expusă când, dintr-odată, am descoperit o cavitate carstică", au declarat Sivan Mizrahi și Zinovi Matskevich, coordonatorii săpăturilor din partea Autorității pentru Antichități din Israel.

Pe măsură ce lucrările au avansat, cercetătorii au realizat că este vorba despre o galerie amplă și complexă. O parte din structură este încă prăbușită, motiv pentru care specialiștii cred că tunelul nu a fost încă explorat complet.

Arheologii încearcă să afle care era scopul construcției

Cercetătorii analizează mai multe variante legate de rolul pe care l-ar fi putut avea tunelul. Printre ipotezele luate în calcul se numără existența unei instalații pentru apă, a unui spațiu utilizat în scop agricol sau industrial ori a unei galerii pentru extragerea pietrei.

Specialiștii iau în considerare și posibilitatea ca proiectul să nu fi fost finalizat niciodată. Datarea exactă a structurii nu a fost stabilită până acum. Totuși, siturile din Epoca Fierului descoperite în apropiere ar putea indica faptul că tunelul are o vechime considerabilă.

Galeria are aproape cinci metri înălțime

Accesul în tunel se face printr-o scară care coboară spre o deschidere săpată direct în piatră. În interior, cercetătorii au constatat că galeria are aproximativ cinci metri înălțime și aproape trei metri lățime.

Arheologii spun că lucrările au fost realizate cu precizie și că executarea unei asemenea structuri ar fi necesitat resurse importante și cunoștințe tehnice avansate.

Inițial, specialiștii au presupus că tunelul ar fi fost construit pentru transportul apei către o sursă subterană. Analizele efectuate ulterior au arătat însă că pereții nu prezintă urme de eroziune produse de apă și că în zonă nu există izvoare cunoscute.

Ipoteza exploatării pietrei, luată în calcul de cercetători

O altă variantă analizată de arheologi este aceea că tunelul ar fi fost folosit pentru exploatarea unui strat de cretă utilizat în construcții sau pentru producerea varului.

Cercetătorii spun că această ipoteză este susținută atât de existența unui puț săpat în tavanul galeriei, posibil folosit pentru ventilație, cât și de urmele de excavare identificate în interior.

Descoperirea a fost anunțată în perioada celebrării Zilei Ierusalimului, iar reprezentanții Autorității pentru Antichități din Israel spun că orașul continuă să dezvăluie vestigii ascunse sub pământ.

Până la finalizarea cercetărilor, tunelul rămâne unul dintre cele mai misterioase situri arheologice descoperite recent în Israel.