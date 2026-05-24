Performanță uriașă pentru România: elevii români au cucerit șapte distincții la Olimpiada Asiatică de Fizică

Elevii români au obţinut trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. Cinci dintre cei premiaţi sunt elevi la Liceul Internaţional de Informatică, iar ceilalţi doi sunt de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă" Sighetu Marmaţiei şi de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă" din Cluj-Napoca.

Elevii premiaţi sunt: Raul Covrig - Colegiul Naţional „Dragoş Vodă" Sighetu Marmaţiei, Maramureş, medalie de argint; Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz; Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz; Bogdan Rusea, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă" din Cluj-Napoca, medalie de bronz; Albert Lupu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, menţiune de onoare.

Competiţie cu peste 200 de concurenţi, la Busan

Cea de-a 26-a ediţie a Olimpiadei Asiatice de Fizică s-a desfăşurat în perioada 17-25 mai 2026, la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea a 209 concurenţi din 27 ţări, 25 ţări din regiunea geografică Asia-Pacific, împreună cu România şi Canada, cu statut de invitate.

Echipa României a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Ministerul Educaţiei: Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor

"Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt! La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC", mai anunţă ministerul.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.