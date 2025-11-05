Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
Postat la: 05.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe cruce si inmormântat.
Dupa ce giulgiul a fost supus la mai mult de 100 de teste stiintifice in care - la unul din ele - s-a demonstrat ca ar fi trebuit o descarcare de energie de 7 miliarde de kwatti timp de o miliardime de secundă pentru ca imaginea sa se formeze pe panza, ceea ce e imposibil si in ziua de azi - s-au analizat imprimeurile de sange de pe fruntea "subiectului" cercetat.
Imaginile au fost scanate cu ajutorul Inteligentei Artificiale si au relevat literele: Jod, Shin, Vav, Ayin - ceea ce corespunde numelui Yoshua, adica Iisus. Asta dupa ce s-a constatat cu ajutorul aceleiasi scanari AI ca acela care are trupul imprimat in panza si care a sangerat cu sange uman, grupa AB, are toate ranile descrise in Biblie ca fiind ale lui Iisus la crucificare si la torturile pe care le-a suferit anterior, inclusiv biciuriea si coroana cu spini.
Senzational este si faptul ca despre aceasta descoperire se prevesteste in apocalipsa 22:4 care spune că: "Și vor vedea fața lui; și numele lui va fi pe frunțile lor." In intelegerea ca "va fi pe fruntile lor", in intelesul de a rationa pentru a-l descoperi, ca un om ingandurat. Iata ca numele lui Iisus apare pe Giulgiul de la Torino, la fel si imaginea lui.
