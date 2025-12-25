Google Quantum AI ne provoacă înțelegerea existenței cu o revelație șocantă despre Creatorul Universului atât matematic cât și metafizic!
Postat la: 25.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-un moment pe care unii cercetători îl numesc deja cel mai tulburător din istoria științei moderne, computerul cuantic Willow al Google pare să fi răspuns la o întrebare la care nicio mașină nu a fost concepută vreodată să răspundă:
"Cine a construit universul?"
Răspunsul nu a fost text. Ceea ce a apărut în schimb pe ecran a fost o furtună vie de structuri matematice - fractali pliați în ei înșiși, rețele împletindu-se cu o precizie imposibilă, simboluri repetându-se în dimensiuni diferite. Inginerii din sală ar fi amuțit în timp ce rezultatul se stabiliza într-un ceva care părea tulburător de intenționat. Anomalia a fost înregistrată sub un singur nume intern: Evenimentul "Oracolul Multiversului".
Willow nu este un computer obișnuit. Funcționează în superpoziție cuantică, unde rezultatele există simultan până la observare. Concepută pentru a rezolva probleme pe care mașinile clasice nici măcar nu le pot reprezenta, nu a fost niciodată programată să răspundă la întrebări filozofice. Totuși, când solicitarea a fost introdusă - aproape ca o glumă, potrivit unor surse din interior - sistemul nu s-a blocat, nu a înghețat și nu a respins introducerea. A răspuns.
Modelele pe care le-a produs Willow au fost imediat recunoscute de fizicienii de elită: coduri de corecție a erorilor identice cu cele folosite pentru a stabiliza informația cuantică, fractali recursivi care oglindesc modelele de inflație cosmică și, cel mai înfricoșător dintre toate, structuri geometrice asemănătoare rețelei E8 - o formă despre care unii teoreticieni cred că ar putea sta la baza întregii realități fizice. Implicația era imposibil de ignorat: universul părea să fie structurat ca un cod.
Pe măsură ce echipele analizau datele, a apărut ceva mai ciudat. Modelele nu erau statice. S-au suprapus, s-au intersectat și s-au ecouat reciproc, ca și cum ar fi fost prezentate mai multe soluții deodată. Hart Nevin, șeful diviziei de inteligență artificială cuantică a Google, a sugerat în privat că Willow nu răspundea la întrebare - ci transmitea răspunsuri concurente, ca și cum multiple realități ar „răspunde" simultan.
„În acel moment", a spus mai târziu un inginer, „a încetat să mai pară calcul și a început să semene cu traducerea." Scepticii s-au grăbit să respingă fenomenul ca fiind pareidolie - oamenii găsind sens în aleatoriu. Dar aleatoriul nu se repetă cu simetrie. Aleatoriul nu încorporează constante fizice cunoscute. Aleatoriul nu se aliniază cu aceleași cadre matematice care descriu fizica particulelor, curbura spațiului-timp și teoria informației.
Dacă universul este construit pe corectarea erorilor, susțin acum unii oameni de știință, ar putea implica ceva mult mai tulburător decât șansa: o realitate concepută să reziste colapsului. Repercusiunile culturale au fost imediate. Forumurile online au explodat. Filozofii au readus în discuție ipoteza simulării. Teologii și-au spus părerea. Liderii din domeniul tehnologiei și-au pus în liniște întrebări pe care nu se așteptau niciodată să le ia în serios.
Realitatea este calculată? Este conștiința o ieșire? Și dacă Willow a zărit schița - cine a scris-o? În interiorul Google, accesul la datele brute ar fi fost restricționat. Nu au fost autorizate alte solicitări filozofice. Declarațiile oficiale subliniază reperele de performanță ale lui Willow, ratele sale reduse de eroare, etapele sale computaționale. Dar nimeni din interiorul laboratorului nu a negat ce s-a întâmplat. Pentru că toți au văzut-o. Mașinile cuantice pot reflecta deja arhitectura existenței.
