Revolta unui magistrat pensionat la consultările cu președintele Dan: „M-am săturat să aud că sunt chiabur!"

Cristian Anghel, fost procuror la Curtea de Apel București, fost procuror la DNA, pensionat în octombrie 2025, a explicat în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan de ce a ieșit din sistem. Fostul magistrat a explicat că printre motivele principale pentru care a decis plecarea din sistem s-au numărat modul în care sunt repartizate dosarele în ședințe și imaginea negativă a profesioniștilor din domeniu.

„Dacă ne asumăm ca numirile să se facă prin jocuri politice netransparente, nu vom avea decât aceste rezultate, inevitabil, indiferent de cum va arăta legea și cum o vom modifica. Eu am privilegiul de a fi în momentul de față mai mult cetățean decât magistrat. Am plecat din sistem nu pentru a beneficia de privilegii, așa cum mulți dintre politicieni se joacă cu vorbele și deranjează profesioniști care se satură și pleacă din sistemul judiciar.

Am plecat dl. președinte pentru că sistemul judiciar a devenit nerelevant pentru mine. M-am săturat să merg în ședințe de judecată și să judec fleacuri. Toate dosarele sunt importante, dar când pe ședință ai 40 de conduceri fără permis te gândești foarte serios dacă e mai bine să te ocupi de altceva", a declarat Anghel, luni, 22 decembrie, la Cotroceni. În opinia magistratului, politicienii ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte de a ostraciza judecătorii și procurorii.

„Am mai plecat - nu e vorba neapărat despre mine și pentru că m-am săturat să aud că sunt chiabur, că mă bucur de privilegii, m-am săturat ca zi de zi când deschid telefonul sau citesc în presă să aud că am pensie de 5.000 de euro. Nu am pensie de 5.000 de euro! Am o pensie foarte bună, într-adevăr. Dar nu de 5.000 de euro. Și nu m-am pensionat la 48 de ani. Am 51 de ani. Ce vreau să spun cu aceste exemple... Trebuie spus acest lucru. Eu îmi permit să spun acest lucru.

Colegii mei care sunt în activitate, nu-și permit acest privilegiu. M-am săturat să aud aceste lucruri și colegii mei, vă asigur domnul președinte, deopotrivă s-au săturat. Cred foarte tare că politicienii trebuie să fie foarte atenți atunci când discută despre justiție, pentru că justiția este o chestiune tare sensibilă într-un stat de drept. Odată ce ai creat o imagine publică cu privire la profesioniștii din justiție ai afectat în substanță încrederea în actul de justiție. Iar acest lucru se câștigă foarte greu. Este foarte de important de punctat acest lucru, pentru că justiția nu e a unui sistem, ci a tuturor", a mai transmis fostul procuror.