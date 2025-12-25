Inteligența Artificială a consumat în 2025 la fel de multă apă ca toată industria apei îmbuteliate din lume

O nouă analiză a amprentei de mediu a inteligenței artificiale sugerează că antrenarea și rularea modelelor precum ChatGPT ar putea consuma deja mai multă apă în fiecare an decât beau oamenii din apa îmbuteliată la nivel mondial.

După ce a combinat nevoile estimate de răcire ale centrelor de date cu datele în mare parte opace privind consumul de apă pe care companiile de tehnologie de top aleg să le dezvăluie, de Vries-Gao concluzionează că operațiunile de inteligență artificială consumă probabil între 312,5 miliarde și 764,6 miliarde de litri de apă pe an - încadrând și potențial depășind cele 446 de miliarde de litri de apă îmbuteliată pe care oamenii o beau la nivel global.

Aceste cifre exclud apa substanțială „încarnată" necesară pentru fabricarea cipurilor și hardware-ului de inteligență artificială, ceea ce l-a determinat pe cercetătorul Shaolei Ren de la UC Riverside să susțină că totalul real este chiar mai mare și că proiecțiile anterioare au fost prea conservatoare.

