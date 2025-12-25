Studiu absolut șocant: Mortalitatea excesivă din Pandemia Covid a fost indusă de medici prin utilizarea unui hipnotic

Un studiu recent demonstrează că în Marea Britanie, primul vârf de mortalitate în exces din aprilie 2020 a fost în mod eronat atribuit virusului SARS-CoV-2, acesta fiind aproape absent, dar a fost din cauza utilizării pe scară largă a injecțiilor de Midazolam.

Mai important, mortalitatea în exces a rămas ridicată și în 2021, după vaccinare, și este corelată tot cu utilizarea Midazolam, un medicament din clasa hipnoticelor.

Pandemia în UK a fostă iatrogenă, adică a fost produsă de către medici, urmare a utilizării injecțiilor cu Midazolam, posibil în combinație cu morfina. Autorul australian merge atât de departe încât spune că ar fi putut fi o eutanasiere sistematizată pentru a elibera paturile din spitale, anticipând valul de morți Covid ce urma, val de morți care n-a mai venit.

Un alt studiu din Australia arată o corelație între mortalitatea în exces și vaccinurile Covid. Australia, prin izolarea sa, este un laborator de mari dimensiuni, așadar vaccinarea populației a fost un experiment controlat, iar datele statistice au o claritate mai mare.

În Marea Britanie, din cauza utilizării Midazolamului, este greu de spus dacă vaccinurile au cauzat aceeași pandemie iatrogenă ca în Australia.

Autorul spune că peste tot în lume sunt astfel de factori (medicamente prost utilizate, comorbidități, infecții, etc) ce fac aproape imposibile cercetările ulterioare, iar impactul Pandemiei și al vaccinurilor Covid este estimat total eronat, mai ales că de curând s-a demonstrat că testele PCR au fost o glumă.

În grafic puteți observa corelația aproape perfectă a celor două date: injecțiile Midazolam și mortalitatea în exces. Midazolamul este un benzodiazepină utilizată în principal pentru sedare.

Călin Țurcanu