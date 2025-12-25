Ingineria BoloJAF: Salarii pe minus în 2026 în România. In restul Europei veniturile vor crește
Postat la: 25.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În majoritatea țărilor europene, salariile vor crește în anul 2026. Turcia va înregistra o creștere de 8,1%. Astfel, potrivit raportului „Tendințe salariale 2025-2026" al ECA, citat de Euronews, Turcia va înregistra cea mai mare creștere reală a salariilor în 2026, de 8,1%. Aceasta depășește nivelul din 2025, când țara a avut deja o creștere de 5,1%.
„Turcia se distinge de alte țări europene deoarece creșterile salariale și inflația sunt mult mai mari", a spus Steven Kilfedder, șeful departamentului de analiză a produselor la ECA. O creștere nominală a salariilor de 40% combinată cu prognoza FMI privind inflația de 34,9% are ca rezultat o creștere reală de 5,1% în 2025. Mai precis, în 23 din cele 25 de țări examinate, salariile vor înregistra creșteri.
Dacă în Turcia salariile vor crește, la polul opus se va afla România, conform datelor citate. Până la sfârșit de 2025, România și Ucraina vor înregistra scăderi, de -0,9%, respectiv de -3,2%. Nici pentru anul 2026 nu sunt vești îmbucurătoare. Anul viitor, România va continua trendul negativ, cu -0,7%. ECA estimează o creștere medie a salariilor reale de 1,4% în 25 de țări în 2025 și de 1,7% în 2026. Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Bulgaria se vor număra printre țările cu cea mai mare creștere. „Se preconizează că economiile din Europa de Est vor depăși din nou cele din Europa de Vest, beneficiind de o creștere economică mai rapidă și de o productivitate mai mare", se arată în raport.
Conform aceluiași raport, Franța va ocupa primul loc, în topul celor patru mari economii europene. Aceasta va fi urmată de Germania, Italia și Marea Britanie. Marea Britanie va înregistra cea mai mică creștere a salariilor reale, de 1,1%, deși are o îmbunătățire față de 2025. „Deși se preconizează că Marea Britanie va înregistra cele mai mari creșteri salariale anul viitor, cu 3,6%, câștigurile vor fi parțial erodate de o inflație mai mare decât în țările comparabile", a mai explicat Kilfedder. Reamintim că, în România, Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat decizia să înghețe pensiile și salariile pe anul 2026.
