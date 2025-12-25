Finalanda a descoperit bacterii care manancă deseuri nucleare și care curăță situri radioactive

Helsinki, sub pământ: într-o mină de uraniu, la 400 de metri adâncime, un grup de bacterii rescrie viitorul energiei nucleare. Nu sunt creaturi obișnuite: Deinococcus radiodurans - porecliți „Conan Bacteria" - râd în fața a 15.000 Gray de radiații (noi, oamenii, cedăm la 5).

În timp ce își repară ADN-ul în 90 de minute grație unui kit de enzime demn de science-fiction, acești micro-gladiatori folosesc cesiu-137 și stronțiu-90 ca hrană, eliminând atomi stabili și inofensivi. Trucul? Un cocktail de gene editate cu CRISPR în laborator: cercetătorii Universității din Helsinki au introdus „întrerupătoare" care activează metabolismul doar în prezența izotopilor țintă.

Rezultat: timpul de înjumătățire al unui bidon de deșeuri de 24.100 de ani (plutoniu-239) scade la 42 de ani. În reactorul pilot de la Onkalo - primul depozit geologic permanent din lume, săpat în granitul finlandez - 300 de litri de „supă bacteriană" au neutralizat deja 1,2 kg de cesiu în 11 săptămâni.

Detalii pentru pasionați: fiecare celulă produce un biofilm care captează radionuclizii, apoi îi reduce chimic prin enzime reductaze. Produsul secundar? Apă, CO₂ și metale stabile care ajung în cărămizi pentru construcții. Cost: 180 euro pe kilogram de deșeuri tratate, comparativ cu 4.200 euro pentru vitrifierea tradițională. Și da, bacteriile mor fericite după muncă: fără risc de proliferare.

Următorul pas: un consorțiu cu Franța și Japonia pentru a scala procesul la 50 de tone/an. Dacă funcționează, energia nucleară nu va mai avea „călcâiul lui Ahile" reprezentat de deșeuri. Finlanda nu curăță trecutul: dezamorsează viitorul.