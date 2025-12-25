Pastilele pentru slăbit forțează industria alimentară să-și schimbe rețetele. Prăbușiri la bursă după aprobarea "pilulei magice" la FDA
Postat la: 25.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Producătorii de alimente ambalate şi lanţurile de fast-food ar putea fi nevoiţi să îşi modifice semnificativ produsele anul viitor, pe măsură ce noile pastile GLP-1 cu efect de suprimare a apetitului devin disponibile în ianuarie, afirmă analiştii citaţi de Reuters.
Tot mai mulţi americani sunt aşteptaţi să încerce medicamentele sub formă de pilulă, mai accesibile ca preţ şi mai uşor de administrat decât injecţiile.
Aprobarea, luni, a pilulei Wegovy, produsă de Novo Nordisk, a trimis marţi în scădere acţiunile marilor companii alimentare. Rivala Eli Lilly este, de asemenea, în curs de a primi în 2025 aprobarea pentru o versiune orală a tratamentului său de slăbit.
Producători precum Conagra Brands şi Nestlé resimt deja schimbările în preferinţele consumatorilor, orientaţi spre mai multe proteine şi porţii mai mici, tendinţe accelerate de popularitatea injecţiilor pentru slăbit.
Companiile ajustează reţete, promovează produse "GLP-1 friendly" şi colaborează cu mari retaileri pentru o vizibilitate mai bună.
"Vedem reduceri clare la gustări sărate, alcool, sucuri şi produse de patiserie, iar accentul se mută pe proteine şi fibre. Industria alimentară va trebui să se adapteze acestui public în creştere," a declarat JP Frossard, analist Rabobank.
Andrew Rocco, strateg la Zacks, a numit aprobarea pilulei "revoluţionară", subliniind că va necesita inovaţie în produsele cu porţii mici şi aport proteic ridicat.
Potrivit datelor guvernamentale, 40% dintre adulţii americani sunt obezi, iar 12% folosesc în prezent medicamente GLP-1.
Un studiu al Universităţii Cornell arată că gospodăriile care folosesc astfel de tratamente reduc cheltuielile din supermarket cu 5,3% şi pe fast-food cu 8%, efecte care dispar când tratamentul este oprit.
Coautoarea studiului, Sylvia Hristakeva, afirmă că impactul ar putea deveni mult mai larg odată cu apariţia pilulelor, mai ieftine şi mai uşor de utilizat, favorizând folosirea pe termen lung.
Companiile reacţionează rapid. Conagra etichetează unele preparate Healthy Choice ca fiind bogate în proteine şi fibre, "prietenoase cu GLP-1", iar vânzările acestora depăşesc produsele rivale.
Compania va lansa noi reţete în mai, împreună cu campanii în parteneriat cu Walmart şi Kroger. Danone raportează creşteri de două cifre pentru iaurturile bogate în proteine, iar Nestlé a lansat gama de preparate congelate Vital Pursuit, destinată utilizatorilor GLP-1.
Lanţurile de restaurante încep să îşi adapteze meniurile. Chipotle a introdus marţi un "High Protein Menu", iar Olive Garden şi alte branduri au adăugat porţii mai mici şi mai ieftine.
Stephen Kennedy, director de marketing la Noodles & Company, a explicat că noile opţiuni sunt concepute pentru a oferi mese "care să satisfacă fără excese".
Pe măsură ce adoptarea medicamentelor GLP-1 se accelerează, industria alimentară se pregăteşte pentru schimbări structurale care ar putea redefini cererea, porţiile şi compoziţia produselor în anii următori.
