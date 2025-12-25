Un nou virus mortal lovește Europa - primele cazuri confirmate. OMS emite alertă: "Mai periculos decât COVID. Una din trei persoane bolnave moare!"

Europa intră din nou în alertă sanitară. Un virus mortal, mai periculos decât COVID, a fost confirmat oficial pe teritoriul Uniunii Europene, forțând Organizația Mondială a Sănătății să emită primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Franța a raportat cazuri de MERS - o boală respiratorie extrem de gravă, cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%, adică unul din trei bolnavi moare. Apariția virusului reaprinde temerile privind o nouă criză sanitară globală, într-o Europă încă vulnerabilă după șocul COVID-19.

Pentru mulți europeni, momentul ales de virus este înfiorător de familiar. Și pandemia COVID-19 a început să iasă la suprafață tot în luna decembrie, cu primele alerte ignorate, cazuri „izolate" și mesaje liniștitoare ale autorităților. Acum, la doar câțiva ani distanță, un nou virus mortal reapare pe continent exact în aceeași perioadă a anului, declanșând inevitabil întrebarea care planează în aer: se repetă scenariul? Deși oficialii insistă că riscul este scăzut, memoria colectivă a Europei rămâne marcată de începuturile aparent „controlabile" ale pandemiei care a blocat lumea.

Franța a confirmat primele cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS). Este un virus mortal care a declanșat temeri legate de o nouă epidemie în Europa încă afectată de pandemia de COVID-19. Cele două cazuri, raportate pe 2 și 3 decembrie de autoritățile franceze, au implicat călători care au fost în Peninsula Arabică în noiembrie. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), „toate cazurile au fost călători expuși în Peninsula Arabică și care s-au întors în Franța". Acestea marchează primele cazuri MERS din Franța din 2013, ducând totalul țării la patru infecții confirmate în laborator, inclusiv un deces.

Pacienții francezi, ambii bărbați de peste 70 de ani, au fost monitorizați îndeaproape, în timp ce autoritățile au luat măsuri pentru a limita orice potențial focar. Au fost monitorizate zeci de persoane, dar până la 19 decembrie nu au fost identificate alte cazuri. În paralel, secvențierea genomică a confirmat că tulpina se potrivește cu cea care circulă în Peninsula Arabică. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) evaluează riscul de transmitere susținută ca fiind foarte scăzut. Totuși, OMS a emis un avertisment, mai ales că nu există un vaccin sau un tratament specific. La nivel global, OMS anunță că „de la începutul anului 2025 sunt 19 cazuri de MERS-CoV, inclusiv patru decese". Dintre acestea, 17 au fost în Arabia Saudită. Sosirea virusului în Europa și America de Nord în această lună evidențiază riscul de răspândire în întreaga lume.

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) este un virus care provoacă o boală respiratorie gravă, numită MERS. Propagat în principal de la cămilele infectate, virusul a provocat focare în diferite regiuni din Asia. A fost descoperit pentru prima dată în 2012 în Arabia Saudită și, de atunci, s-a răspândit în toată lumea, fiind raportate cazuri izolate. Deși are simptome asemănătoare cu ale altor infecții virale respiratorii, cum ar fi COVID-19, MERS nu este la fel de contagios și nu se răspândește rapid. Totuși, rata mortalității pentru MERS-CoV este semnificativ mai mare decât pentru alte infecții virale respiratorii.