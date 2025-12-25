Descoperirea care a șters granița dintre materie și spirit - Fantoma ADN care dispare după fix 40 de zile
Spre apusul vieții sale, eminentul fizician David Bohm - ale cărui lucrări erau profund apreciate de Albert Einstein - a formulat o idee care continuă și astăzi să frământe mințile oamenilor de știință și ale filosofilor: realitatea noastră nu este altceva decât o hologramă colosală, inimaginabil de complexă. Iar această idee, oricât de fantastică ar părea, rămâne până în prezent necombătută. Potrivit ei, fiecare fir de nisip, fiecare ființă vie, fiecare galaxie este doar o proiecție a unei informații înscrise pe o graniță îndepărtată a Universului. Tot ceea ce există are propria sa celulă unică în această hologramă cosmică.
Un savant rus, doctor în științe biologice, Piotr Goriaev, a fost un adept convins al acestei idei. Goriaev a presupus că, dacă lumea este o hologramă, atunci și informația ereditară - codul nostru genetic - există nu doar sub forma moleculelor de ADN (acid dezoxiribonucleic) din nucleul celulei, ci și sub forma unor holograme de câmp, de natură ondulatorie. Aceste amprente efemere păstrează imaginea completă a organismului: trecutul său, prezentul și, poate, chiar viitorul. Iar cel mai uimitor lucru din ipoteza lui Goriaev era concluzia practică. Dacă o asemenea imagine ondulatorie există, atunci ea poate fi citită de la un organism viu și rescrisă pe altul.
Astfel, în teorie, se deschidea calea nu doar spre tratament, ci spre vindecare radicală și chiar întinerire, spre rescrierea programelor biologice. Și Piotr Goriaev - un om pe care mulți colegi ortodocși îl considerau aproape un fantezist - susținea că nu doar a demonstrat experimental acest lucru, ci a realizat și o descoperire care șterge granița dintre materie și spirit, dintre știință și metafizică. Această descoperire este fantoma ADN-ului. O descoperire întâmplătoare, care a schimbat totul. Povestea acestei descoperiri seamănă cu un roman polițist cu elemente mistice. Totul nu a început cu o ipoteză răsunătoare, ci cu o aparent banală defecțiune tehnică.
Fantoma ADN dispare odata cu sufletul care se desprinde de materie
În anul 1984, lucrând la Institutul de Probleme Fizico-Tehnice al Academiei de Științe a Uniunii Sovietice, Goriaev și echipa sa studiau ADN-ul cu ajutorul radiației laser. Proba era plasată într-o cuvetă specială, iradiată, iar datele erau citite de un aparat ultrasensibil. După finalizarea unuia dintre experimente, își amintea ulterior Goriaev, a scos ADN-ul din cuvetă, s-a îndepărtat de aparate și s-a ocupat de alte treburi. Și, dintr-odată, asistentul său a exclamat uimit că oscilograful continuă să înregistreze ceva. Nedumerit, Goriaev a întrebat: „Cum adică? Doar în cuvetă nu mai este nimic." Dar când a privit ecranul, a încremenit. Aparatul continua să înregistreze date, ca și cum ADN-ul s-ar fi aflat încă acolo.
Cercetătorii au verificat echipamentul, au curățat cuveta, dar aparatul încăpățânat continua să indice un ecou de câmp, un fel de fantomă a substanței îndepărtate. Spectrele erau mai slabe, dar structura lor era recognoscibilă. Prima reacție a fost să pună totul pe seama unei erori sau a unei impurități necunoscute. Fenomenul straniu a fost uitat timp de șapte ani.
În 1991, deja la Institutul de Temperatură Înaltă al Academiei Ruse de Științe, Goriaev a decis să reproducă experimentul cu o precizie ireproșabilă. Cuveta a fost verificată cu laserul - doar zgomot haotic. A fost introdus ADN-ul - s-a obținut un spectru clar. ADN-ul a fost scos. Și din nou, aparatul a indicat aceeași fantomă. De această dată, îndoiala nu mai era posibilă. Se confruntau cu un fenomen real, reproductibil. Materia dispăruse, dar amprenta ei electromagnetică exactă rămăsese în spațiu. Acest fenomen a fost numit de Goriaev fantoma ADN-ului.
Dar nici aici nu se oprea totul. Au început cele mai incredibile etape ale cercetării. Oamenii de știință au încercat să „sufle" fantoma cu un jet de gaz inert. Fantoma dispărea, dar după câteva minute revenea la locul ei, ca și cum ar fi avut memorie și elasticitate. Acest dans cu spectrul materiei putea fi repetat la nesfârșit.
Și cel mai uimitor: această fantomă trăia. Exista în timp - zile, săptămâni și exact 40 de zile. În a patruzecea zi, aparatura sensibilă înceta să o mai detecteze. „Nu știu", remarca Goriaev cu reținere într-un interviu, „ Vă spune ceva aceast număr? Nu vreau să intru în teme religioase, dar toate acestea te duc inevitabil la anumite reflecții." Căci tocmai în a patruzecea zi, conform tradiției multiseculare, are loc despărțirea definitivă de sufletul celui decedat.
Această coincidență era uluitoare. Goriaev nu afirma direct că a descoperit o dovadă științifică a existenței sufletului, dar întrebarea plutea în aer. Nu cumva această fantomă, acest dublu de câmp al ADN-ului, este blocul fundamental de construcție nu doar al vieții biologice, ci și al vieții de câmp? Și dacă există o fantomă a moleculei, atunci trebuie să existe și a celulei, a organului, a organismului întreg - a omului.
De la fantomă la practica geneticii ondulatorii
Descoperirea fantomei ADN nu a fost pentru Goriaev o abstracție, ci o cheie către înțelegerea mecanismului hologramelor ondulatorii despre care vorbea în contextul teoriei lui Bohm. Dacă ADN-ul lasă în urmă o amprentă de câmp, înseamnă că el generează permanent acest câmp purtător de informație. Iar acest câmp poate fi controlat.
Pe acest principiu au fost construite cele mai îndrăznețe experimente ale sale. Primele au fost realizate pe șobolani bolnavi de diabet. Cu ajutorul unui fascicul laser, Goriaev „citea" informația ondulatorie de la pui sănătoși, o transforma într-un semnal electromagnetic și o direcționa către animalele bolnave. După o săptămână de ședințe zilnice de câteva minute, șobolanii diabetici se vindecau. Grupul de control, care nu primea „medicamentul ondulatoriu", rămânea bolnav.
A urmat un experiment la limita fantasticului: regenerarea unui dinte la un câine. Savantul a direcționat informația ondulatorie citită din mugurele dentar către alveola goală din maxilarul animalului. Procesul a durat aproximativ nouă luni, dar rezultatul era incontestabil. Pe partea de control, unde nu s-a aplicat iradierea, dintele nu a crescut. Pe partea experimentală a crescut un dinte nou, complet funcțional.
Publicarea acestui caz într-o revistă de decodificare a ADN-ului, în 2018, a stârnit scandal și neîncredere, dar faptul rămânea. După succesele pe animale, Goriaev, dând dovadă de un curaj personal enorm, a început experimentele pe oameni, sub strict control medical. Primul pacient a fost el însuși. „Am reușit să încetinesc bătrânețea", declara el la 68 de ani. „Fac flotări de o sută de ori, alerg, înot", repetând performanțele unui om de 25 de ani.
Una dintre primele paciente externe a fost o femeie de 60 de ani, bolnavă de diabet. Goriaev a „citit" informația din sângele nepotului ei sănătos, de 9 ani, și a direcționat-o către femeie. Nivelul glicemiei a început să oscileze hаotic, ceea ce, în opinia savantului, indica un proces de restructurare. Iar după trei luni, femeia s-a plâns de dureri în maxilar. Radiografia a arătat ceva incredibil: sub vechea proteză crescuseră trei dinți noi. Goriaev a legat acest fapt de perioada în care donatorul informației, nepotul, se afla în faza activă de schimbare a dinților. Holograma ondulatorie a tinereții și creșterii a declanșat regenerarea la o femeie vârstnică.
Universul ca un computer holografic, viața ca program
Aceste experimente, considera Goriaev, confirmau direct ideile lui Bohm. Regenerarea dinților sau vindecarea diabetului nu pot fi explicate prin chimia clasică sau prin procesele biologice cunoscute. Dar dacă acceptăm modelul holografic, totul capătă sens.
Aparatul nostru genetic, explica savantul, ca și aparatul oricărui organism viu, citește o imagine holografică stocată în Univers.
Această imagine nu este citită instantaneu, ci treptat, pe straturi, asemenea reconstrucției unei holograme dintr-un fragment. Se obține o succesiune de imagini după care se construiește corpul nostru. Dacă holograma este distorsionată, apar boli și defecte. Sarcina noastră este să corectăm sau să înlocuim holograma distorsionată cu una sănătoasă. Acest demers l-a condus pe Goriaev la o concluzie și mai globală, extrem de controversată, despre originea vieții. Dacă inițial nu a existat un ADN material complex, atunci cine sau ce a creat prima hologramă ondulatorie, prima imagine de câmp a viitorului organism, care apoi s-a materializat în molecule?
„Lumea este o hologramă uriașă", spunea el. Dacă la început nu a existat un ADN cu informația deja înscrisă, înseamnă că cineva a trebuit să direcționeze hologramele ondulatorii care au forțat moleculele simple să se organizeze în structuri tot mai complexe, până la organismul viu. Astfel, Piotr Goriaev, pornind de la experimente de laborator, a ajuns la ideea existenței unei rațiuni externe sau a unui câmp de conștiință, existent în formă de câmp, care este sursa hologramelor ondulatorii ce poartă programele genetice și, poate, spirituale ale tuturor ființelor vii.
Lumi paralele, privirea din afara corpului
În mod surprinzător, ideile lui Goriaev despre fantomele de câmp și holograme se intersectează nu doar cu teoriile altor savanți, precum Veniamin Pușkin și formele sale de tip hologramă, ci și cu date obținute pe o cu totul altă cale - prin fenomenul experiențelor extracorporale.
Cercetătorul și practicantul brazilian Wagner Borges, care studiază de zeci de ani ieșirea din corp, descrie existența post-mortem în termeni uimitor de consonanți cu cei ai lui Goriaev. Potrivit lui Borges, după moarte, omul ajunge într-o lume fără corp, structurată pe niveluri - de la cele inferioare, asemănătoare purgatoriului, până la cele superioare, paradisiace. Locul unde ajunge sufletul nu este determinat de un verdict divin, ci de propria stare interioară, formată din gândurile, emoțiile și faptele vieții pământești. „Raiul și iadul sunt portabile, le purtați în voi", spune Borges. "Corpul vostru spiritual, câmpul vibrațiilor voastre, este suma a tot ceea ce sunteți. El vă atrage în stratul corespunzător."
El descrie nivelurile inferioare ca pe locuri ale stărilor obsesive grele, unde sufletele împovărate de rău sunt condamnate la repetarea și reflectarea chinuitoare a propriilor fapte. Interesant este că Borges, asemenea lui Goriaev, vorbește despre urme pe corpul spiritual - semne ale răului provocat - pe care le-a observat în timpul călătoriilor sale. Aceasta rezonează direct cu ideea hologramei distorsionate care duce la dereglări. Mai mult, Borges afirmă că viața pământească este un fel de sală de clasă, cu un anumit program pentru suflet. Dacă programul nu este asimilat - de exemplu, în cazul sinuciderii - sufletul trebuie să revină pentru a relua lecția. Aceasta este consonantă cu ideea lui Goriaev despre un program genetic care poate fi citit și rescris, dar la un nivel karmic mai profund.
Sinteză la limita unei descoperiri
Ce avem, în cele din urmă? Pe de o parte, experimentele stricte, deși marginale, ale unui genetician rus, care înregistrează fantoma de câmp a materiei ce trăiește 40 de zile și demonstrează posibilitatea corecției ondulatorii a programelor biologice. Pe de altă parte, un strat milenar de experiență spirituală a umanității și datele cercetărilor moderne asupra stărilor modificate de conștiință, care descriu existența post-mortem ca o trecere într-o stare de câmp, holografică, guvernată de legea cauzalității și a rezonanței. Ambele sunt unite de o idee centrală puternică: suntem mult mai mult decât corpul nostru fizic. Suntem ființe a căror natură autentică este de câmp, ondulatorie, informațională. Corpul nostru este doar un purtător material temporar, o proiecție a acestei esențe într-o lume tridimensională.
Fantoma ADN-ului lui Goriaev și corpul spiritual al lui Borges pot fi, poate, două denumiri diferite ale aceluiași fenomen fundamental. Descoperirea lui Piotr Goriaev, întâmpinată de știința oficială cu scepticism și respingere, s-ar putea dovedi veriga lipsă capabilă să construiască o punte între materie și conștiință, între biologie și metafizică, între știință și spiritualitate. Ea ne propune să ne privim nu ca pe niște acumulări întâmplătoare de atomi, ci ca pe holograme informaționale nemuritoare, care învață într-o școală a lumii fizice pentru ca, în cele din urmă, să revină la starea lor naturală - în câmpul unitar al conștiinței, în Universul holografic.
Atunci, moartea corpului încetează să mai fie un sfârșit și devine doar ștergerea unei imagini de pe ecran, pentru ca existența să continue sub forma hologramei însăși - eternă, indestructibilă și plină de potențiale încă neexplorate. Poate că tocmai către această înțelegere, prin focul experimentelor și al revelațiilor, am fost conduși.
