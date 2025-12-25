Ziua Q se apropie cu viteză năucitoare: În acel moment va fi un dezastru planetar când informația nu va mai fi criptată

În Ziua Q, orice parolă, de la login-ul tău bancar până la codurile de lansare nucleară, va putea fi spartă. Alimentarea cu energie și apă, sistemele de transport public, telecomunicațiile, infrastructura militară, piețele financiare și sistemele spitalicești - orice depinde de criptare - va fi în pericol.

Cu calculul cuantic, singura limită pentru grupurile criminale și statele ostile ar fi imaginația lor. De aceea, actorii statali și nestatali folosesc deja strategia „culege acum, decriptează mai târziu": fură și stochează date acum, știind că le pot decripta odată ce tehnologia cuantică viitoare va fi matură. În prezent, datele noastre sunt sigure deoarece ar dura o cantitate impracticabilă de timp să spargi criptările matematice chiar și cu cel mai rapid supercomputer actual. Dar un computer cuantic ar putea face asta instantaneu.

Estimări privind momentul în care știința cuantică va produce un computer cuantic relevant criptografic, marcând Ziua Q, variază mult: Google plasează data cât mai devreme în 2029, în timp ce Adi Shamir, expert în criptografie și co-inventator al criptării RSA folosită pe scară largă, spune 30 de ani. Calculatorul sau telefonul tău funcționează pe biți binari care pot fi fie unu, fie zero odată. Calculul cuantic, în schimb, urmează legile mecanicii cuantice. Funcționează cu biți cuantici (numiți qubituri), care pot fi unu, zero și orice combinație a acestor stări simultan (superpoziție).

Un alt principiu cuantic important este încurcarea: o corelație între doi qubituri, ceea ce înseamnă că starea unui bit cuantic este legată direct de altul. Împreună, superpoziția și încurcarea înseamnă că un computer cuantic poate calcula un număr enorm de posibilități în paralel, în timp ce computerele clasice trebuie să facă calculele secvențial. Cu alte cuvinte, computerele cuantice nu sunt doar mai rapide; gândesc diferit.

Pe lângă riscurile de securitate legate de utilizările criminale ale calculului cuantic, acesta are un potențial pozitiv imens. Premiul Nobel pentru Fizică din acest an a mers la trei oameni de știință specializați în cuantică dintr-un motiv. Cursa cuantică este una dintre cele mai presante întrebări „geo-tehnologice" ale timpului nostru: cine dezvoltă primul un computer cuantic comercial - China, SUA sau Europa?

În decembrie 2024, China a dezvăluit procesorul său de qubituri la scurt timp după ce Google a prezentat propria versiune, punând China și SUA la egalitate în cursa pentru cel mai puternic computer cuantic din lume. Europa nu este lipsită de ambiție. Mai multe țări europene, precum Finlanda, Franța și Marea Britanie, sunt foarte avansate în domeniu, dar mai ales datorită echipelor dedicate de cercetători și firmelor mici.

Finanțarea publică și investițiile rămân limitate, comparativ cu ce este în joc dacă Europa pierde această cursă. Și, ca de obicei, eforturile europene au fost până acum fragmentate. Dar conform lui Markus Holmgren, cercetător specializat în politica puterii tehnologice la Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale, Europa și fragmentarea sa de piață pot fi de fapt un avantaj competitiv, deoarece nu știm încă care metodă de fabricare a qubiturilor fizice se va dovedi scalabilă.

Strategia cuantică a UE din iulie 2025 vizează să facă „Europa lider global în cuantic până în 2030" (ceea ce se apropie periculos de estimările timpurii ale sosirii Zilei Q). Blocul a inițiat și un proiect privind aplicațiile militare ale tehnologiei cuantice, Quantum Enablers for Strategic Advantage (Quest). Deși China conduce masiv în investițiile în tehnologie cuantică, țările europene mai mici au demonstrat capacitatea de a folosi eficient resurse limitate.

Cercetătorii finlandezi au dezvoltat primul computer cuantic european cu 50 de qubituri în cinci ani, cu doar 20,7 milioane de euro finanțare guvernamentală, crescând numărul de qubituri în trei etape, de la 5 la 20 și apoi la finalul de 50-qubituri. Ideea de bază este că fiecare qubit suplimentar crește exponențial eficiența unui computer cuantic. Dar știința nu este încă acolo, deoarece qubiturile sunt fragile la perturbații externe și deci extrem de predispuse la erori. De aici condițiile extreme de stocare: computerele cuantice sunt ținute la temperaturi ultra-scăzute sau în camere cu vid.

Unele companii chineze și americane au prezentat computere cuantice cu până la 200 de qubituri, dar este „în mare parte PR", a spus Holmgren pentru The European Correspondent: „Adăugarea de qubituri nu aduce beneficii deoarece computerele cuantice sunt încă prea predispuse la erori. Cu alte cuvinte, fiecare qubit suplimentar crește riscul ca calculul să meargă greșit exponențial."

De aceea, corectarea erorilor cuantice este adevăratul câmp de luptă pentru a face tehnologia mai fiabil aplicabilă. UE găzduiește 32% din companiile mondiale de tehnologie cuantică, mai mult decât SUA sau China - dar atât China, cât și SUA sunt mult înainte în numărul de patente legate de cuantic.