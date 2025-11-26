Green Woman 2025: Performanță, responsabilitate și rezultate care pot fi demonstrate

Gala „Green Woman", desfășurată pe 25 noiembrie 2025 la Universitatea Ecologică din București, a pus în lumină femeile care produc schimbări reale în societate și ale căror acțiuni pot fi cuantificate și dovedite.

Ediția a VII-a a evenimentului organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, alături de UZPR și Universitatea Ecologică, a premiat 12 personalități ce contribuie direct la modernizarea României în domenii precum mediul, energia, administrația, presa, medicina, educația, sportul și antreprenoriatul.

„Fiecare femeie premiată este un reper și o lumină într-o vreme în care avem nevoie de modele reale", a afirmat Lavinia Șandru, inițiatoarea galei, în deschiderea evenimentului.

Recunoașterea leadership-ului feminin în domeniul mediului s-a reflectat în premierea ministrei Diana Buzoianu, care a punctat nevoia urgentă de eficiență legislativă:

„Avem nevoie ca de aer de un Cod al mediului. Avem nevoie de o legislație mai simplă și mai coerentă. Mi s-a spus: ‘aici nu vei putea schimba'. Dar se poate. Și se va întâmpla."

Profesorul Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice, a subliniat determinarea noii generații din administrație, afirmând că mandatul actualei ministre este „primul cu șanse reale de succes" după o perioadă îndelungată de dificultăți în domeniul protecției mediului.

Un alt moment evidențiat de public a fost dedicat Gemmei Webb, CEO RetuRo, care a prezentat rezultate concrete ale implementării Sistemului Garanție-Returnare:

„Am pornit de la zero și, într-un timp atât de scurt, avem un sistem funcțional și eficient. 600.000 de tone au fost deja reciclate și reintroduse în circuit. Iubesc această țară cu peisaje atât de frumoase!"

În jurnalism, premiul a fost oferit Andreei Sava, pentru consecvența în investigarea adevărului. „Este o persoană din lumea presei care și-a făcut un nume pornind de la a-b-c-ul presei (...) și își face datoria cu multă temeinicie", a declarat președintele UZPR, Dan Constantin.

Andreea Sava a vorbit despre provocările meseriei:

„Apreciez faptul că apreciați jurnalismul critic într-o perioadă în care este foarte greu să îl mai faci."

Un mesaj privind responsabilitatea în sfera publică a venit și din partea fostei prim-ministre Viorica Dăncilă:

„Cred că împreună, lăsând la o parte ce ne dezbină, uniți vom putea face pași importanți în tot ceea ce ne dorim pentru viitor."

Lista completă a premiantelor

Gemma Webb, Sandra Olănescu, Diana Buzoianu, Alice Nichita, Andreea Sava, Doina Vornicu, Viorica Dăncilă, Mihaela Leventer, Paula Bădăluță, Daniela Bădăluță, Gabriela Bădăluță, Ionela Cristina Breahnă-Pravăț, Simona Man și Nadia Comăneci.

Gala „Green Woman" 2025 a reconfirmat importanța unei culturi publice bazate pe fapte, rezultate și merit, într-un moment în care România are nevoie de lideri credibili și de răspunsuri aplicate la provocările actuale.