Florian Coldea reacționează la două zile după moartea generalului Dumitru Dumbravă. Mesajul transmis de fostul prim-adjunct al șefului SRI

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, cu care a lucrat aproape două decenii. Coldea vorbește despre pierderea unui prieten apropiat și despre contribuția majoră pe care Dumbravă a avut-o în apărarea securității naționale.

„Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României. Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit", a transmis Coldea.

Fostul prim-adjunct al SRI a evidențiat profesionalismul și dedicarea generalului Dumbravă, pe care l-a descris drept un mentor și un model pentru tinerii ofițeri.

„Am avut privilegiul de a colabora cu un profesionist desăvârșit, cu o carieră exemplară, care a fost permanent dedicat apărării legii și loial țării, instituției pe care a servit-o și familiei sale. (...) Eforturile sale neobosite pentru apărarea legalității activităților Serviciului, pentru protejarea securității naționale și a statului de drept (...) au fost confirmate de autoritățile competente (în ciuda tuturor criticilor), dar și de partenerii internaționali", a scris Coldea.

El a amintit și implicarea lui Dumbravă în consolidarea rolului SRI și în introducerea motto-ului „Patria a priori!", care reflecta crezul profesional al generalului. Coldea a subliniat că în ultimul an Dumbravă s-a confruntat nu doar cu boala, ci și cu nedreptăți și presiuni publice.

„În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea, cărora le-a răspuns cu luciditate, calm și echilibru", a scris fostul prim-adjunct SRI. Mesajul transmis de Coldea se încheie cu un omagiu adus calităților umane ale generalului și cu o expresie de solidaritate pentru familia îndoliată.

„Gândurile mele se îndreaptă către soția și fiul său. Vreau să știe cât de mult a fost apreciat și respectat pentru profesionalismul și calitățile sale umane de către prieteni, colegi și colaboratori (...). Pentru mine, generalul de brigadă Dumitru Dumbravă va rămâne mereu nu doar un exemplu de devotament și integritate, ci și un prieten adevărat, a cărui memorie o voi păstra vie, cu adânc respect și prețuire. Să-i fie trecerea lină și sufletul împăcat! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a conchis Florian Coldea.

Dumbravă a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în iulie

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă (53 de ani) a murit vineri la Spitalul SRI. El a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Dumbravă a fost trimis în judecată de DNA cu câteva luni în urmă.

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie. Cei doi, alături de avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor. Coldea și Dumbravă au respins în trecut acuzațiile DNA și au acuzat-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.