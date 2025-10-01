Noul șef al vămilor din România a fost urmărit 9 ani într-un dosar penal. A scăpat de acuzații la unitatea de elita a DNA
Postat la: 01.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Bogdan Alexandru Bălan, noul șef al Autorității Vamale Române, a fost urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter (decedat în 2019). Bălan era angajat, în 2016, la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și a făcut parte din echipa trimisă în control la Romprest. Bălan a fost numit în funcție pe 18 septembrie 2025 prin decizie a premierului Ilie Bolojan. Dosarul lui Bălan a fost clasat, pe 27 mai 2025. Fostul șef al DNA Ploiești - cunoscuta ca unitatea de elită a Codrutei Kovesi -, procurorul Cătălin Lefter, a dispus soluție de clasare.
"Dispozițiile legale reținute în cauză ca fiind încălcate de suspecți nu reprezintă, în mod punctual, atribuții de serviciu ale acestora în sensul standardului obiectiv afirmat de Curtea Constituțională în cuprinsul Deciziei nr. 405/2016, ci dispoziții generale cu caracter de principiu care incumbă oricărui subiect de drept, fiind în primul rând obligații cu caracter personal, nu obligații cu caracter instituțional, de serviciu. Pe de altă parte, în cauză nu există indicii privind obținerea de reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală sau de către alte persoane a unui folos necuvenit, ca urmare a săvârşirii vreunei fapte prevăzute de legea penală", se arată în ordonanța de clasare.
"Nu regăsim, cu privire la faptele sesizate, nici elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, nici urmarea imediată și nici raportul de cauzalitate între acestea. Lipsa relei credințe în ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu rezultă şi din lipsa oricărui mijloc de probă care să demonstreze existența unei înțelegeri între suspecți şi reprezentanții societăților de pe lanțurile de achiziție aferente celor două circuite comerciale în vederea creării, acestora din urmă, a unui avantaj fiscal", se arată în document.
Dosarul în care fostul patron al Romprest, Florian Walter era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani a fost instrumentat de DIICOT Ploiești, iar partea privind o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control a fost instrumentată de procuroarea Mihaiela Iorga Moraru de la DNA, care s-a ales cu un dosar pentru favorizarea făptuitorului (Florian Walter) și a fost revocată din DNA de Laura Codruța Kovesi. În cele din urmă, dosarul procuroarei Iorga Moraru a fost invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Revenind la dosarul inspectorilor ANAF, acesta a fost trimis la DNA Ploiești care abia pe 27 mai 2025 a dispus soluție de clasare. Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, a fost numită de noul șef al Vămilor din România în funcția de director de cabinet. Irina Tănase a fost în cărți pentru postul de vicepreședinte la Vamă, dar nu a trecut de verificările făcute de guvern.
Irina Tănase a făcut parte în 2016 de lotul de inculpați în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DNA și cunoscut drept "Dosarul Murfatlar" și a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016 alături de alți funcționari ANAF și de oamenii de afaceri Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu. Ea a fost pusă sub arest la domiciliu. Între timp însă, Irina Tănase a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor.
