Va fi Tucker Carlson noua țintă? "E timpul ca Bibi să plece!" Cam tot asta a spus si Charlie Kirk in podcasturile sale inainte sa fie asasinat

Tucker Carlson îi cere lui Bibi Netanyahu să plece. Jurnalistul american susține că premierul israelian se bagă peste tot în politica americană, afectează președinția lui Donald Trump și pune în pericol atât Israelul, cât și stabilitatea mondială.

„E timpul ca Bibi să plece. Bibi se bagă peste tot - și nu e o presupunere, știu asta pentru că am vorbit cu oameni cărora le-a spus-o. Se bagă prin Orientul Mijlociu, în regiunea sa și în propria țară, și le spune oamenilor direct, fără ocolișuri: ‘Eu controlez Statele Unite, controlez președinția lui Donald Trump.'

El spune asta. Și provoc pe oricine să spună că nu e adevărat. Bibi, națiunea Israel, israelienii, cu siguranță nu evreii - oricare ar fi sensul acestei afirmații - premierul laic al unei țări face un rău imens președinției lui Donald Trump, Statelor Unite și stabilității mondiale. Aceasta este o persoană a cărei singură preocupare reală este pentru ea însăși. Se amestecă într-un mod extensiv în politica americană.

Este detestat de întreaga lume, are nevoie de Statele Unite și, în același timp, are o atitudine patronizatoare față de Donald Trump, ceea ce înseamnă Trump pentru oameni. Trump știe că separarea imediată de Bibi este, cred eu, următorul pas esențial. Dar, obiectiv vorbind, acest pas este absolut necesar și foarte curând, pentru că Bibi face rău propriei sale țări, țării noastre și lumii, punct", a afirmat Tucker Carlson.