ADN-ul Universului: James Webb a dezvăluit o structură cosmică gigantică - un lanț de galaxii care se întinde pe mai mult de 13 milioane de ani-lumină
Postat la: 29.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-o nouă descoperire uimitoare, telescopul spațial James Webb (JWST) a dezvăluit o structură cosmică gigantică, care seamana uimitor cu o spirala de ADN, unică - un lanț de galaxii numit acum „Cosmic Vine" („Vița Cosmică").
Această formațiune uluitoare se întinde pe mai mult de 13 milioane de ani-lumină, șerpuind prin spațiu cu cel puțin 20 de galaxii strâns grupate, unite în ceea ce cercetătorii cred că reprezintă o schiță timpurie a clusterelor moderne de galaxii - cele mai mari structuri ținute laolaltă de gravitație din univers.
„Cosmic Vine" se află în regiunea Extended Groth Strip, o zonă de cer bine studiată, situată între constelațiile Ursa Major și Boötes. JWST a detectat această structură la un redshift de 3,44, ceea ce înseamnă că o vedem așa cum era când universul avea doar aproximativ 2,5 miliarde de ani. Întreaga structură se estimează că are o masă uluitoare de 260 de miliarde de mase solare și o lățime de aproape 650.000 de ani-lumină - comparabilă ca dimensiune cu unele dintre cele mai mari superstructuri cunoscute din cosmos.
Dintre cele 20 de galaxii identificate în această „viță", două ies în evidență: Galaxia A și Galaxia E, care prezintă o activitate scăzută de formare stelară, sugerând că ar fi trecut deja prin procese de oprire a formării stelelor. Acest lucru arată că chiar și în universul timpuriu, unele galaxii au făcut tranziția de la spirale care formează stele la eliptice mai stabile.
„Cosmic Vine" le oferă astronomilor o perspectivă rară, ca o fotografie de moment, asupra evoluției cosmice la scară largă, subliniind rolul puternic al JWST în redefinirea înțelegerii noastre asupra istoriei profunde a universului. Descoperirea are la bază observații JWST realizate de echipe internaționale NASA, ESA și Agenția Spațială Canadiană; datele timpurii au fost publicate în revista Astrophysical Journal Letters, iulie 2025.
