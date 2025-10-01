Au fost trimise primele facturi uriașe la caldură. Orașele care vor plăti la iarnă cel mai mult pentru intreținere

Pe fondul scumpirilor din ultima perioadă și al eliminării plafonării la energie electrică, românii se pregătesc psihic pentru facturi semnificativ mai mari în sezonul rece. În timp ce unele orașe încearcă să mențină subvențiile pentru energia termică, altele sunt forțate să le reducă, din lipsă de fonduri.

În București, autoritățile locale promit că prețul gigacaloriei va rămâne neschimbat față de iarna trecută, rămânând subvenționat la 330 de lei. Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a declarat că prioritatea este continuarea lucrărilor de modernizare a rețelei de termoficare, pentru reducerea pierderilor și a presiunii asupra bugetului.

În contrast, alte orașe resimt deja efectele reducerii subvențiilor. În Timișoara, de exemplu, populația plătește 466 de lei pentru gigacalorie, în urma scăderii sprijinului din partea administrației locale. În Oradea, prețul este de 435 de lei, iar în Mangalia de 400 de lei. Bacăul anunță o majorare cu 25% a facturilor.

La Brașov, autoritățile spun că subvenția pentru căldură rămâne în vigoare, dar costurile ar putea crește ușor din cauza modificării TVA. În prezent, gigacaloria este una dintre cele mai accesibile din țară, la 280 lei fără TVA, însă doar 5.000 de locuințe mai sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare.