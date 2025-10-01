Ilie Bolojan îl blochează pe Nicușor Dan: Dezacord major intre presedinte si premier pe tema serviciilor secrete

Premierul Ilie Bolojan a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind viitoarele propuneri pentru conducerea SRI și SIE. Șeful Guvernului a subliniat că „președinți, premieri, șefi de servicii - toți au partea lor de responsabilitate".

În timp ce Nicușor Dan a spus că șefii de servicii trebuie să vină din afara partidelor politice, premierul Ilie Bolojan a explicat că problema nu este la partidele politice și a sugerat că și-ar dori oameni din zona politică. Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat că, la momentul oportun, va anunța propunerile pentru conducerea SRI și SIE. Șeful statului a precizat că este nevoie de un director civil care să garanteze prevenirea oricăror excese și interferențe nejustificate, păstrând totodată funcționalitatea operativă a serviciilor.

„Cred că în toți acești ani toți au avut o putere, o răspundere în sfera de activitate și au putut să influențeze în sfera lor de competență. Președinți, premieri, șefi de servicii - fiecare are partea lui de responsabilitate. Nu poți fugi de responsabilitate și trebuie cântărit individual în funcție de ce a făcut, cât a stat pe funcție, de performanța instituției pe care a condus-o", a spus Bolojan. El a subliniat că România „nu a performat la nivelul la care ar fi putut", iar calitatea guvernării a influențat negativ dezvoltarea țării. „Nu un guvern schimbă o țară, dar creează un context. Asta nu am reușit în acești ani", a precizat premierul.

Întrebat dacă este de acord ca șefii serviciilor să fie din afara partidelor, Bolojan a răspuns: „Nu partidele sunt problema, ci oamenii. Poți să fii un om din politică, cu mulți ani vechime, care își face treaba, sau să fii un om performant din afara politicii." Premierul a arătat că, indiferent cine va fi propus, va fi nevoie de o majoritate parlamentară care să susțină numirea: „Cu siguranță partidele din coaliție ar trebui să se asigure că această propunere trece în Parlament. Când domnul președinte va considera de cuviință, va face acest lucru și ne va consulta pentru a asigura un vot în Parlament."