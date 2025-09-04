L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"

Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chinei. Acesta acuză faptul că Vladimir Putin și Xi Jinping discută despre cum să devină nemuritori în timp ce sute de mii de oameni, între care copii, mor în Ucraina din cauza lor.

„Am fost îngrozit și scârbit de discuția privată între Putin și Xi, ascultată de o lume întreagă (un microfon a fost uitat deschis). Vorbeau despre cum, la 70 de ani, vârsta lor, ești acum, datorită tehnologiei, un 'copil' și că vor putea trăi 150 de ani sau să devină veșnici nemuritori cu transplanturi de organe!, scrie Caramitru. „Vă dați seama ce e în mintea oamenilor ăstora? Care e obsesia lor? În timp ce sute de mii de oameni, de copii, de bebeluși mor în Ucraina din cauza lor? Aștia ar fi dispuși să distrugă lumea, să ne anihileze pe toți ca să poată ei rămâne încă 100 de ani la putere, zombie cu transplanturi, hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace. Dacă nici acum nu înțelegem că avem o luptă de dat mai mare decât orice altă luptă care a fost în istorie pentru supraviețuirea umanității, eu nu știu ce va mai trebui...".

Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au fost auziți discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții în marja unei parade militare la Beijing. Putin a sugerat că și viața veșnică ar putea fi posibilă datorită inovațiilor în biotehnologie, conform unei traduceri a remarcilor surprinse de un microfon rămas deschis. Momentul a fost surprins într-o transmisiune în direct de televiziunea de stat chineză, în timp ce cei doi lideri și Kim Jong Un din Coreea de Nord au mers împreună prin istorica Piață Tiananmen din China.

Xi și Putin sunt la putere de 13, respectiv 25 de ani. Niciunul dintre ei nu și-a exprimat intenția de a demisiona. Conversația lor privată sugerează că viziunile lor se extind dincolo de economie și politică. Schimbul de replici a fost transmis de un traducător de mandarină pentru Putin și de un traducător de rusă pentru Xi. „În trecut, era rar ca cineva să aibă peste 70 de ani, iar în zilele noastre se spune că la 70 de ani ești încă un copil", se putea auzi spunând traducătorul lui Xi în limba rusă. Traducătorul său de mandarină a adăugat apoi: „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea".