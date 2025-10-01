Cum o sa vopsească cioara Antena 3: Jocuri grele pe holurile puterii americane pentru controlul CNN de catre administratia Trump
Miliardarul din domeniul tehnologiei Larry Ellison și fiul său, producătorul de la Hollywood David, au umblat de mult timp pe holurile elitei mondiale. Însă anul acesta, puterea lor a căpătat o nouă dimensiune, deoarece urmăresc acorduri care implică nume de la TikTok la CNN, ce le-ar oferi controlul asupra unora dintre cele mai mari companii media de pe planetă.
Dacă numele Murdoch este deja cunoscut în întreaga lume, s-ar putea să nu dureze mult până când familia Ellison li se va alătura. Relația lui Larry Ellison cu președintele american Donald Trump, care a binecuvântat aceste afaceri, lăudându-l pe Ellison senior la începutul acestui an ca fiind „un om uimitor și un om de afaceri extraordinar", relatează BBC.
„Este mult dincolo de tehnologie", a spus el, descriindu-l ca fiind „un fel de CEO al tuturor lucrurilor". Într-un fel, este o cale improbabilă pentru familia Ellison. Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, și-a făcut un nume stăpânind domeniul arcan al bazelor de date și al cloud computing-ului, co-fondând compania de software și baze de date Oracle în 1977.
Un gigant al lumii tehnologiei, averea sa, care se bazează parțial pe participația sa de aproximativ 40% la Oracle, s-a dublat în ultimele 12 luni, ajungând la aproximativ 370 de miliarde de dolari, deoarece firma își asumă un rol cheie în construirea infrastructurii pentru inteligența artificială.
Pentru o clipă, luna aceasta, a fost chiar clasat drept cea mai bogată persoană din lume , luându-i primul loc lui Elon Musk. Activitățile extracurriculare ale lui Ellison de până acum au avut tendința de a se îndrepta spre iahting, tenis, cercetări anti-îmbătrânire și cumpărarea unei insule în Hawaii.
Însă relația sa cu președintele a atras cea mai mare atenție în ultima vreme. Cunoscut ca un megadonator republican, a găzduit o strângere de fonduri pentru Trump în 2020, deși se pare că nu a participat la eveniment, iar înregistrările federale nu arată nicio contribuție publică către președinte.
Oracle s-a implicat în TikTok în timpul primului mandat al lui Trump, acționând ca gazdă pentru datele utilizatorilor aplicației în SUA. În baza unui acord intermediat de Casa Albă , este acum pregătită să devină un investitor cu un rol și mai important, responsabil de recalificarea algoritmului care prezintă ceea ce vedem noi. (Trump a spus că și familia Murdoch, o dinastie media cu tradiție, ar putea fi implicată în acord).
Aceste legături cu administrația s-au dovedit utile și pentru fiul său, David, în vârstă de 42 de ani, în timp ce acesta face eforturi pentru a deveni un jucător important în mass-media. Prima sa incursiune la Hollywood, un film din 2006 despre piloții din Primul Război Mondial, pe care l-a finanțat și în care a jucat împreună, a fost un eșec.
Însă, de când și-a înființat propriul studio, Skydance, în 2010, și-a câștigat un nume dincolo de miliardele tatălui său, producând filme de succes precum True Grit, Mission Impossible și World War Z. În 2011, sora sa, Megan Ellison, și-a fondat și ea propriul studio de producție, Annapurna Pictures, care a produs ulterior filmele American Hustle, Her și Zero Dark Thirty.
Între timp, David Ellison a împins Skydance în televiziune, jocuri și sport. Însă preluarea de luna trecută a Paramount , companie susținută de tatăl său, a marcat un salt semnificativ către un nou teritoriu. Acum este șeful unei operațiuni extinse cu peste 18.000 de angajați și noi provocări, inclusiv supravegherea uneia dintre cele mai mari instituții de știri din America, CBS.
Achiziția a necesitat aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), care reglementează radiodifuziunea în SUA și este condusă de Brendan Carr, loial lui Trump. Familia Ellison pregătește, de asemenea, o ofertă pentru Warner Brothers Discovery , casa filmelor Looney Tunes, Harry Potter și Superman, precum și pentru HBO și CNN, o fuziune care ar crea unul dintre cei mai mari giganți media din SUA.
Acordul respectiv ar necesita aprobarea guvernului, sub forma unei aprobări din partea autorităților de reglementare în domeniul concurenței. Larry Ellison și David Ellison nu au răspuns solicitărilor de comentarii, formulate prin intermediul companiilor lor.
Însă, pe fondul presiunii mai ample a Casei Albe asupra presei, puterea tot mai mare a familiei Ellison și legăturile acesteia cu Trump au stârnit alarmă în stânga, unde criticii se tem de capacitatea președintelui de a influența relatările despre administrația sa.
„Preluarea controlului asupra CBS și CNN, precum și a unei rețele de socializare importante precum TikTok, ar fi periculoasă pentru democrație. Și având în vedere apropierea lor de regimul Trump, acesta pare a fi scopul", a avertizat recent grupul de supraveghere media FAIR.
Senatoarea Elizabeth Warren a cerut blocarea oricărei fuziuni dintre Paramount și Warner Brothers, considerând-o o „concentrare periculoasă de putere". Alte grupuri au criticat acordul TikTok ca fiind o trădare de inițiativă pentru aliații președintelui.
Democrații din Camera Reprezentanților au declarat, de asemenea, luna trecută că lansează o anchetă pentru a vedea dacă Paramount-Skydance și-a luat vreun angajament față de Trump pentru a obține aprobarea, o potențială încălcare a legilor anti-mită.
Aceștia au menționat că, cu doar câteva săptămâni înainte de aprobarea acordului, Paramount a fost de acord să plătească 16 milioane de dolari pentru a soluționa un proces cu Trump , care acuzase CBS că a editat în mod înșelător un interviu cu Kamala Harris pentru a-i ajuta pe democrați.
Trump a mai spus că „noii proprietari" i-au promis publicitate sau programe gratuite în valoare de miliarde. David Ellison a declarat că Skydance nu a fost implicată în înțelegerea cu Paramount și că firma sa respectă legile anti-mită. Dar a evitat întrebările despre o înțelegere secundară, declarând reporterilor luna trecută: „Nu vom politiza nimic astăzi".
De asemenea, el a făcut deja unele schimbări la CBS, unele dintre ele fiind condiții anunțate de FCC atunci când a semnat acordul.
Printre acestea s-a numărat numirea unui organism de supraveghere conservator pentru a analiza plângerile de părtinire. Compania a mai declarat că emisiunea politică a CBS, „Face the Nation", va difuza doar interviuri în direct sau needitate, o ruptură cu practica jurnalistică consacrată.
„Aceste acțiuni sunt în conformitate cu ceea ce Casa Albă a precizat clar că își dorește, așa că cred că acest lucru este cu adevărat îngrijorător", a declarat Rodney Benson, profesor de media la Universitatea din New York și autorul principal al cărții „How Media Ownership Matters".
Într-o declarație adresată reporterilor după fuziune, David Ellison, a cărui experiență politică arată contribuții aduse democraților anul trecut, a declarat că dorește să evite să fie asociat nici cu stânga, nici cu dreapta. „Suntem în primul rând o companie de divertisment și cred cu tărie că dacă respiri, ești publicul nostru", a spus el, potrivit LA Times. „Vrem să ne ocupăm de a vorbi cu toată lumea."
Alți directori au respins ideea că proprietarii firmei ar încerca să influențeze acoperirea știrilor, Gerry Cardinale, unul dintre partenerii Skydance și celălalt investitor major în tranzacția cu Paramount, numind ideea „o afacere proastă".
„Nucleul întregii teze a investițiilor este independența și obiectivitatea. Dacă nu poți înțelege asta, nu te crede", a spus el, potrivit Variety. „Nu avem cum să încercăm să influențăm asta." Pe Wall Street, potențiala asociere a Paramount cu Warner Brothers Discovery are mulți fani, investitorii văd o oportunitate de a crea un studio cu puterea de distribuție și o bibliotecă de filme care să rivalizeze cu Disney și Netflix.
Analiștii au remarcat că experiența lui David Ellison în cinematografie și rolul de director executiv îl diferențiază de alți titani ai tehnologiei, precum Jeff Bezos, care au cumpărat publicații media ca un fel de hobby. Însă, deși Ellison și-a exprimat dragostea pentru filme - păstrând colecția de casete VHS a mamei sale chiar în 2022 - el a vorbit puțin despre industria știrilor.
Analiștii au spus că ar fi surprinși dacă ar fi o prioritate, având în vedere contribuția sa financiară relativ mică la afacerea generală. Ellison a mai spus că intenționează să facă reduceri de personal de 2 miliarde de dolari la Paramount.
„Nu consider asta ceva care spune «Vreau să mă dezvolt mai mult în domeniul știrilor»", a spus Ric Prentiss, director general la Raymond James. „Cred că este ceva care spune «Vreau să creez conținut»... Nu cred că știrile sunt o parte importantă a acestui lucru."
Paul Hardart, directorul programului de divertisment, media și tehnologie de la Stern School of Business din cadrul Universității din New York, a declarat că impulsul de creștere sugerează că familia Ellison caută să profite de ocazie. „Cine știe cât timp vor mai fi ascultați de administrație?", a spus el. La urma urmei, când Elon Musk, un alt mega miliardar și potențial magnat media, s-a legat de administrația Trump, acea relație a sfârșit prin a lua amploare.
