ANAF va survola casele românilor cu drona: Se caută constructii ilegale care vor fi impozitate direct!

Postat la: 29.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

ANAF va survola casele românilor cu drona: Se caută constructii ilegale care vor fi impozitate direct!

Inspectorii ANAF caută proprietăți construite ilegal, fiindcă primăriile nu mai fac față controalelor din teren, iar românii s-au învățat că legea poate fi fentată.

„Propunem instituirea unor mijloace moderne de verificare cu privire la existența și mărimea imobilelor construite cu sau fără autorizație de construire, astfel încât să existe temei legal pentru o primărie ca, prin utilizarea dronelor, să poată să identifice aceste imobile. Nu mai trebuie să meargă inspectorii pe teren, nu e o problemă legată de dreptul de proprietate. Este o metodă des folosită în alte state membre UE și aceste drone sunt capabile să facă și măsurători. Pe baza acestor măsurători se va deschide rol fiscal pentru cetățeanul care nu și-a declarat această construcție, indiferent că a fost construită cu sau fără autorizație de construire.", a anunțat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.

