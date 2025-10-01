Tăierile lui Bolojan nu ating principalul serviciu de informații: SRI primește zeci de milioane de lei în plus în plină austeritate. Pentru ce sunt banii

Proiectul primei rectificări bugetare din acest an prevede majorări semnificative pentru Serviciul Român de Informații (SRI) şi reduceri importante pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Documentul prevede un plus pentru SRI de 92,8 milioane de lei per sold, sumă destinată în principal acoperirii cheltuielilor de personal (+75,0 milioane lei) şi majorării sumelor pentru asistență socială (+40,0 milioane lei). În cadrul execuției bugetare pe anul în curs au fost identificate, totodată, economii la transferurile între unitățile administrației publice (-6,2 milioane lei) şi la active nefinanciare (-16,0 milioane lei), arată nota tehnică a rectificării.

Pentru STS, propunerea din proiect este inversă: o reducere per sold de 127,6 milioane lei. La capitolul cheltuieli de personal sunt prevăzute sume suplimentare modeste (+5,0 milioane lei), dar tăierile majore apar pe titlurile bunuri şi servicii (-23,5 milioane lei), pe proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare (-16,1 milioane lei) şi - cea mai consistentă diminuare - la cheltuieli aferente proiectelor finanțate din sumele PNRR (-85,6 milioane lei). Reduceri sunt operate şi la cheltuielile de capital (-6,9 milioane lei) şi la alte categorii nominalizate în proiect.

În paralel cu acțiunile de ajustare a bugetelor celor două instituții, rămâne nerezolvată o problemă de transparență ridicată: ultimele patru rapoarte anuale ale SRI nu au fost supuse votului în plenul Parlamentului, deşi au fost transmise şi avizate de Comisia de control. Astfel, documentele au rămas clasificate, deşi, potrivit fostului președinte al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, ele includ şi avertismente relevante pentru viața publică. „În aceste rapoarte se regăsesc informări despre legătura mișcării suveraniste cu „factori externi, în special Rusia"", a declarat Ioan Chirteș.

Legea prevede un parcurs procedural clar pentru aceste rapoarte: SRI întocmește anual documentul, Comisia de control îl analizează şi, dacă îl aprobă, îl trimite Birourilor Permanente Reunite, urmând adoptarea în plenul reunit. În pofida acestei succesiuni, plenul nu a votat decât ultimul raport transmis în plen - cel aferent anului 2020, în octombrie 2023. Conducerea Parlamentului a promis că restul rapoartelor vor fi supuse votului după numirea unui director civil la SRI.