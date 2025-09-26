Trei tinere torturate și ucise, iar ororile au fost transmise live pe Instagram
Postat la: 26.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Scene de coșmar au fost difuzate în direct pe rețelele sociale: trei tinere - două de 20 de ani și una de doar 15 - au fost torturate, violate și ucise de o bandă argentiniană de traficanți de droguri. Potrivit Sky News, crimele au fost urmărite de zeci de oameni într-un grup privat pe Instagram Live.
Brenda del Castillo, Morena Verdi și Lara Gutiérrez au fost date dispărute vineri. După câteva zile de căutări, poliția a confirmat că trupurile lor au fost găsite îngropate în grădina unei locuințe din sudul Buenos Aires.
Anchetatorii cred că au fost atrase acolo cu promisiunea unui eveniment, fără să știe că urmează să cadă într-o capcană mortală.
Javier Alonso, ministrul securității, a descris mecanismul prin care cartelul și-ar fi ademenit victimele.
„Ultima dată au fost văzute urcând voluntar într-un vehicul, pentru că fuseseră invitate la un eveniment, fără să știe că o să cadă într-o capcană întinsă de o rețea internațională de trafic de droguri care pusese la cale un plan să le ucidă.
Sesiunea de tortură a fost transmisă live pe rețelele sociale - nu înregistrată, ci difuzată în direct - într-un grup privat de pe Instagram și aparent în jur de 45 de persoane au urmărit-o.
Organizația de trafic de droguri are comanda operațională în Buenos Aires și a ales această casă special pentru a comite crimele", a spus Alonso.
Ministerul pentru Femei și Diversitate din Buenos Aires a încadrat atrocitatea ca pe un femicid, cea mai extremă formă de violență de gen.
Un comunicat a precizat: „În contextul crimelor legate de droguri, acestea sunt o expresie brutală și feroce a dezumanizării, cruzimii și neglijenței. Suntem alături de familiile și cei dragi în durerea lor".
Tinerele au fost surprinse ultima dată de camerele de supraveghere vineri seara, când urcau într-o camionetă albă.
Telefonul mobil al uneia dintre victime a condus poliția către locuința unde trupurile au fost îngropate. Ulterior, camioneta a fost descoperită incendiată, abandonată la doar 100 de metri distanță.
Până acum, patru persoane au fost reținute în legătură cu acest caz care a șocat Argentina și a stârnit reacții internaționale.
