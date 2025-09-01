Ursula a venit ca sa-si bata joc de noi: Cel mai mare benefiar al investițiilor de 150 miliarde de euro in apărare va fi Polonia dar noi sa platim!

Un nou plan de accelerare a investițiilor UE în apărare cu 150 de miliarde de euro va fi cel mai benefic pentru Polonia, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform relatăril Bloomberg.

Programul în cauză este Security Action for Europe (SAFE), clarifică agenția. Programul este conceput pentru a oferi asistență în furnizarea de drone, rachete, sisteme de apărare aeriană și echipamente de apărare cibernetică țărilor prin intermediul împrumuturilor.

„Polonia va fi cel mai mare beneficiar al acestei investiții comune în achiziționarea de arme", a declarat ea într-o conferință de presă la granița polono-belară. Von der Leyen a declarat că CE va pregăti o foaie de parcurs pentru investițiile din cadrul planului în următoarele săptămâni și o va discuta cu guvernele naționale în octombrie.

