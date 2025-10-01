Profețiile lui Arsenie Boca s-au adeverit și de unde va incepe Al Treilea Război Mondial

Născut pe 29 septembie 1910, Arsenie Boca a fost înconjurat de o aură de mister și misticism. Aceast fost alimentată de-a lungul timpului de numeroase istorisiri - unele reale, altele nu - despre profetiile si minunile pe care le-ar fi săvârșit. S-a născut la Vața de Sus în județul Hunedoara. Părinții săi, Iosif și Cristina, i-au pus la botez numele de Zian. Părintele a fost o figură emblematică a ortodoxiei românești. A fost stareț la Mănăstirea Brâncoveanu și, ulterior, la Mănăstirea Prislop.

Regimul comunist l-a supus mai multor anchete fiind încarcerat în diverse penitenciare, inclusiv la Canal, Jilava, Timișoara și Oradea. Asta chiar dacă, se spune că Nicolae și Elena Ceaușescu ar fi apelat la ajutorul său. După eliberare nu a mai avut voie să își reia activitatea preoțească și a fost supravegheat îndeaproape de Securitate. Arsenie Boca a murit pe 28 noiembrie 1989, la vârsta de 79 de ani. Si-a prevazut moartea si a afirmat cu putina vreme inainte sa moara caderea regimului comunist si uciderea doctatorului Nicolae Ceausescu.

Misterul planează chiar și asupra morții sale. Cauza oficială a fost insuficiență cardio-respiratorie, dar au existat voci care au susținut că ar fi fost otrăvit sau iradiat de Securitate. Nu s-a confirmat acest lucru niciodată, iar măicuțele care l-au îngrijit spun că și-a prezis moartea cu un an înainte. În jurul vieții părintelui există o mulțime de controverse. Există mai multe informații în notele fostei Securități, sau diferite declarații ale apropiaților. Mereu a dus o viață cumpătată.

„Ducând o viaţă severă şi supunându-se unei asceze riguroase, s-a impus atenţiei tuturor călugărilor şi credincioşilor care mergeau la mănăstire. El mânca foarte puţin şi numai legume, numai post, el dormea jos pe podele şi se ruga necontenit, stând ceasuri întregi în genunchi la rugăciune. A fost extremist, era riguros şi exagerat în pretenţii de viaţă curată de post, de rugăciune, de înfrânare, de spiritualism. Pentru sine a început să scobească în stânca muntelui, la înălţimi mari, o celulă, unde voia să se retragă şi să trăiască izolat de lume", informa sursa „Nicoară Iulian", într-o notă păstrată la Arhivele CNSAS. Se pare că ar fi fost preferatul familiei regale, iar mai târziu și soţii Ceauşescu ar fi apelat el, dar i-a refuzat.

În primăvara anului 1939, părintele Arsenie Boca, pe atunci un tânăr diacon cu numele Zian, fusese trimis în călugărie pe Muntele Athos, de către Mitropolitul Nicolae Bălan. „Boca V. Zian apare în lista bursierilor cu suma de 199.000 lei, primiţi pentru a studia la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti (1933-1938), precum şi pentru călătoria la Muntele Athos (martie-iunie 1939) cu scopul de a învăţa „toată rânduiala duhovnicească precum şi meşteşugul artei byzantine", informa Florin Duţu, în volumul „Şi cărţile au fost deschise".

Arsenie Boca ar fi avut legături foarte strânse cu principesa Ileana, fiica regelui Ferdinand. I-a fost duhovnic în anul 1947, înainte de plecarea ei în exil. Un alt episod a fost relatat chiar de Arsenie Boca. Acesta a povestit cum a ajutat-o pe Maria Antonescu, mama mareşalului Ion Antonescu, să treacă mai uşor peste pierderea fiului său ce fusese executat în 1 iunie 1946. Nicolae și Elena Ceaușescu se pare că au fost mereu speriați de el, după ce au aflat că re darul profeției. Le-a ieșit definitiv din grații după ce le-a prezis moartea „într-o zi de sărbătoare".

„Părintele Arsenie a fost dus şi la Ceauşescu, care l-a întrebat: «Hai, popo, am auzit că tu prezici soarta unui om. De mine ce ştii?». Şi Arsenie i-a spus: «Într-o zi de mare sărbătoare veţi fi omorâţi amândoi». Ceauşeştii nu au crezut şi i-a spus maiorului să-l ia şi să nu-l mai vadă", povestea Zoe Dăian, nepoata părintelui. Controverse au iscat şi fotografiile şi notele de filaj din anii 1960, în care Arsenie Boca, numit „Bratu" într-un dosar de urmărire al Securotăţii. Apărea în haine civile, elegante, alături de fosta stareţă Zamfira de la Prislop. „Din dosarul informativ ce îl avem asupra lui Boca, după izgonirea din mănăstire, trăieşte cu acesta într-o casă cumpărată de amândoi în Bucureşti, dar nu sunt căsătoriţi", se arăta într-un document al Securităţii, din 1965.

Se spune că Arsenie Boca avea darul profeției, anticipând evenimente viitoare cu o precizie uluitoare. De asemenea, ar fi avut și darul vindecării, foarte mulți bolnavi apelând la el.

Cele mai cunoscute profeții: