De ce este colonoscopia cea mai importantă investigație pentru sănătatea colonului după 50 de ani?

După vârsta de 50 de ani, corpul nostru începe să-și schimbe ritmul, iar organele devin mai sensibile la afecțiuni care, în trecut, puteau trece neobservate. Printre cele mai frecvente probleme de sănătate care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă se numără cele digestive – în special cele care afectează intestinul gros. În acest context, colonoscopia devine o investigație esențială, nu doar pentru diagnostic, ci și pentru prevenție.

Ce este colonoscopia și ce poate depista?

Colonoscopia este o procedură medicală care permite medicului să vizualizeze în detaliu interiorul colonului și al rectului. Se efectuează cu ajutorul unui tub subțire, flexibil, dotat cu o cameră video în vârf, care transmite imagini în timp real.

Această investigație are un dublu rol: diagnostic și terapeutic. Prin colonoscopie pot fi identificate:

· polipi (care pot deveni cancerigeni)

· inflamații cronice

· leziuni, ulcerații sau tumori

· surse de sângerare ocultă

· boli inflamatorii intestinale (colita ulcerativă, boala Crohn)

În plus, în timpul colonoscopiei, medicul poate îndepărta polipi sau poate preleva probe pentru biopsie, fără a fi nevoie de o intervenție chirurgicală.

De ce este recomandată după 50 de ani?

Cancerul colorectal este al doilea cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la nivel mondial și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Partea încurajatoare este că, depistat în stadii incipiente, acest tip de cancer are șanse mari de vindecare.

După 50 de ani, riscul de a dezvolta polipi sau alte modificări la nivelul colonului crește semnificativ, chiar și în absența simptomelor. De aceea, colonoscopia este recomandată ca metodă de screening de rutină, chiar dacă persoana se simte perfect sănătoasă.

Este important de menționat că majoritatea cazurilor de cancer colorectal apar la persoane fără simptome sau istoric familial, ceea ce face screening-ul esențial pentru toți cei care au trecut de acest prag de vârstă.

Este o investigație dureroasă?

Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări, și pe bună dreptate. Vestea bună este că colonoscopia se efectuează, în general, cu sedare ușoară, astfel încât pacientul nu simte durere, ci cel mult un ușor disconfort. Procedura durează între 20 și 40 de minute la orice clinică din București și nu numai, iar recuperarea este rapidă. Mulți pacienți revin acasă în aceeași zi și își reiau activitățile obișnuite fără probleme.

Cât de des trebuie făcută colonoscopia?

Dacă rezultatul este normal, o colonoscopie de screening trebuie repetată la fiecare 10 ani. În schimb, dacă se identifică polipi, leziuni sau dacă există factori de risc (istoric familial, boli inflamatorii intestinale), medicul va recomanda o frecvență mai mare – uneori la 3 sau 5 ani.

Colonoscopia este mult mai mult decât o investigație de rutină – este un gest de grijă față de propria sănătate. După 50 de ani, când riscurile cresc și simptomele pot lipsi complet, această procedură devine instrumentul principal de prevenție împotriva cancerului de colon și a altor boli digestive grave.

Nu aștepta să apară probleme! Un consult gastroenterologic și o colonoscopie la timp pot face diferența dintre o simplă verificare și un tratament complicat. Poți efectua această investigație într-o clinică de gastroenterologie din București, precum InClinic, unde procedura este realizată cu profesionalism, în condiții moderne și cu un maxim de confort pentru pacient.